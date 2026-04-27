El PSOE garantiza la aprobación de los remanentes “por responsabilidad con la ciudad”

El PSOE facilitará la aprobación de los remanentes en el próximo Pleno para evitar que Huesca siga bloqueada. Según los socialistas, la paralización de otros 5 millones de euros habría supuesto “un golpe casi irreversible para el mantenimiento y el futuro de la ciudad”, por lo que su abstención es un ejercicio de responsabilidad y no un voto de apoyo al Partido Popular.

La situación actual, según el Grupo Municipal Socialista, es consecuencia de “tres años de incapacidad para llegar a acuerdos de Lorena Orduna”. La portavoz socialista, Silvia Salazar, ha afirmado que “gobernar en minoría exige diálogo, capacidad de negociación y altura política. Nada de eso ha demostrado la señora Orduna en este tiempo”.

Gobernar en minoría exige diálogo, capacidad de negociación y altura política" Silvia Salazar Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca

Propuestas socialistas para Huesca

El Grupo Municipal Socialista ha condicionado su postura a la inclusión de medidas que consideran “imprescindibles y urgentes”. Entre ellas se encuentran 1.000.000 € para un plan de asfaltado y pintura viaria, 500.000 € para la reurbanización de la calle Lanuza y 300.000 € para la remodelación del Parque San Martín, con un compromiso de finalización entre 2027 y 2028.

“Nuestras propuestas son propuestas de ciudad, pensadas para mejorar el día a día de los oscenses, frente a la inacción del gobierno municipal”, ha subrayado Silvia Salazar.

Vigilancia y exigencias al PP

Desde el PSOE han insistido en que ya ofrecieron acuerdos al inicio del mandato para evitar la dependencia del PP de la ultraderecha. “Hoy la realidad ha demostrado quién cumple y quién no”, señalan, y aseguran que estarán “especialmente vigilantes” para que los acuerdos se cumplan. “No vamos a permitir que vuelvan a quedarse en un cajón como tantos otros compromisos incumplidos del gobierno de la señora Orduna”, ha remarcado la portavoz.

Silvia Salazar y Rosa Gerbás han dado a conocer la postura del PSOE

Finalmente, los socialistas exigen “un giro en la forma de gobernar del Partido Popular”, ya que consideran que la aprobación de los remanentes no es suficiente. “Si hoy hay una oportunidad para desbloquear la ciudad, es gracias al Partido Socialista. Ahora le toca al Partido Popular demostrar, por una vez, que está a la altura”, concluyen.