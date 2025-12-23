Papá Noel estrena casa en Huesca con un plan para rescatar el comercio local

La Navidad en Huesca llega este año con una de sus iniciativas más esperadas y una importante novedad para los más pequeños: la inauguración de la casita de Papá Noel. Impulsada por la Asociación de Comerciantes de Huesca, esta propuesta ha abierto sus puertas en la calle Fatas número 1, transformando un local que hasta ahora estaba vacío en un epicentro de ilusión y actividades infantiles. El objetivo es doble: ofrecer un espacio mágico para las familias y, al mismo tiempo, dinamizar el comercio local durante una de las campañas más importantes del año. José Peiré, gerente de la asociación, ha explicado que esta acción forma parte de un proyecto más ambicioso para revitalizar la ciudad y crear experiencias positivas en los espacios comerciales.

Una segunda vida para los locales vacíos

La casita de Papá Noel es la punta de lanza de una estrategia que la asociación lleva tiempo madurando: "aprovechar locales vacíos para darles una limpieza de cara". Según ha detallado Peiré, la idea es que "la gente los vea, que la gente los conozca", y, a partir de ahí, integrarlos en las distintas acciones de dinamización que se organizan. Esta fórmula ya se ha probado con éxito en campañas anteriores como Halloween o durante las fiestas de San Lorenzo, generando sorpresa entre los ciudadanos. Para los comerciantes, la respuesta es "muy gratificante", ya que no solo se embellece la ciudad, sino que se crea un vínculo especial con el público.

El trasfondo de esta iniciativa va más allá de la simple decoración. Se busca crear una conexión emocional, especialmente con el público infantil. "Que los niños entren a un comercio, se diviertan en un comercio", ha señalado el gerente, "porque, al final, el mensaje también está allí". La experiencia pretende que las nuevas generaciones vean las tiendas de su ciudad como lugares amigables y divertidos, fomentando una cultura de apoyo al comercio de proximidad desde una edad temprana y asegurando así su futuro.

Que los niños entren a un comercio, se diviertan en un comercio" José Peiré Gerente de la asociación de comerciantes de Huesca

Agenda completa hasta el 5 de enero

El "invitado ilustre" para la inauguración será, como no podía ser de otro modo, el propio Papá Noel. Estará recibiendo las cartas y los deseos de los niños esta tarde de 17:00 a 19:00 horas, y repetirá mañana, sábado, en horario de mañana (de 11:00 a 13:00) y tarde (de 17:00 a 19:00). Además de la visita estrella, el espacio contará con talleres de manualidades y dibujo para que los más pequeños puedan crear su propia carta. Para los padres, la iniciativa ofrece un respiro: los niños mayores de 8 años podrán quedarse en los talleres mientras los adultos finalizan sus compras, ya que hay "espacio suficiente para que todos estén atendidos".

La actividad en la casita no terminará con la marcha de Papá Noel. El espacio seguirá abierto los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, y continuará en el nuevo año el 2 y el 5 de enero. Durante estas jornadas, la programación se renovará con la visita de otros "personajes ilustres", como Dragonés y Sarrie, la mascota de la SD Huesca y del Peñas. También habrá sesiones de cuentacuentos y nuevas actividades en los talleres, convirtiéndolo en un centro de ocio dinámico y gratuito durante todas las vacaciones. El acceso es libre hasta completar aforo.

Más de 100 comercios en la 'Ruta Mágica'

En paralelo, continúa en marcha otra de las grandes campañas navideñas: la Ruta Mágica, con su ya popular pasaporte navideño. Los clientes tienen hasta el 7 de enero para reunir seis sellos en seis de los comercios participantes. Una vez completado, el pasaporte se deposita en el buzón especial ubicado en la oficina de Correos para participar en el sorteo de "grandes, grandes premios". Esta iniciativa convierte las compras navideñas en un juego y fomenta el recorrido por diferentes establecimientos de la ciudad.

El éxito de la campaña se refleja en la alta adhesión del tejido comercial. José Peirée ha celebrado que el número de establecimientos no deja de crecer: "Son más de 100. 108 eran hace un momento y se ha apuntado el 109". Este "amplio abanico de posibilidades" con más de un centenar de tiendas demuestra el compromiso del sector por ofrecer una Navidad perfecta y llena de alicientes para los oscenses y visitantes, reforzando la idea de comunidad y colaboración.