Las 'Pajaritas rosas', galletas contra el cáncer: "La investigación es vida para que un paciente siga escribiendo páginas en su biografía"

De sobra es conocido el 'buenhacer' oscense en materia dulce y es que la provincia de Huesca es el lugar ideal para los 'lamineros', a los que ahora les da la posibilidad de endulzar su vida y contribuir con ello a una buena causa. Así han nacido las Pajaritas Rosas, que no son otra cosa más de unas galletas solidarias que luchan contra el cáncer, ya que el dinero de su adquisición va directo a la investigación.

Sus ingredientes son pasta de mantequilla con chocolate blanco y notas de frambuesa, a lo que se suma una buena dosis de solidaridad.

Supermercados Alto Aragón y Pastelería Loa se unen a la Asociación Contra el Cáncer de Huesca en una nueva edición de estas galletas solidarias que se han denominado 'Pajaritas rosas' contra el cáncer. En representación de estos supermercados, Agustín Cabrero, ha dado a conocer que por cada unidad vendida se destinará un euro a investigación. A partir de allí, la Asociación Española Contra el Cáncer de Huesca destinará el dinero que se recaude a proyectos de investigación.

José Manuel Ramón Cajal es el presidente provincial de la AECC de Huesca y ha dicho que “todo lo que ingresa la Asociación es por fondos privados y lo recaudado con las Pajaritas Rosas será un apoyo más y vamos pico pala hasta lograr los más de 200.000 euros que el año pasado se llevaron a Madrid a la Fundación Científica” y es que “la investigación es vida, es para que una persona que tiene cáncer siga escribiendo páginas en su biografía”.

En el último año se han diagnosticado más de doscientos casos de cáncer de mama en la provincia y el objetivo es lograr la cronificación de la enfermedad, por lo que la investigación es fundamental y todo apoyo es bienvenido.

Por su parte, Pedro José Sánchez, gerente de Pastelería Loa, señalaba que esta iniciativa tuvo una excelente acogida el año pasado, algo que esperan repetir en esta edición.