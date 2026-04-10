La Marcha Aspace Huesca desafía a la lluvia para celebrar su jornada más solidaria

Cerca de 10.000 personas se han inscrito ya en la decimocuarta edición de la Marcha Aspace Huesca, que se celebra este domingo, 12 de abril. Pese a que las previsiones meteorológicas anuncian lluvias y un descenso de las temperaturas, la organización ha confirmado que el evento solidario se mantiene. Los participantes recorrerán 18 kilómetros por las calles de la capital oscense y sus alrededores con un objetivo claro: recaudar fondos para la construcción de una nueva residencia.

La determinación de la organización es total. Su presidente, Anselmo Lalueza, ha querido despejar cualquier duda sobre la posible cancelación del evento debido al mal tiempo y ha asegurado que "la Marcha se hará sí o sí".

La Marcha se hará sí o sí" Anselmo Lalueza Presidente de Aspace Huesca

Superar un récord por un sueño

La edición de este año se desarrolla bajo el lema 'Únete a nuestro sueño' y busca superar las cifras récord del año anterior. En la última edición, la Marcha Aspace batió todas sus marcas con 10.386 inscritos y una recaudación de 106.466 euros, que fueron destinados íntegramente a la segunda fase de la residencia.

Aspace Huesca Se espera poder superar el número de inscritos de ediciones anteriores

Este nuevo edificio se está levantando sobre un solar de 2.400 metros cuadrados cedido por el Ayuntamiento de Huesca, ubicado junto al Palacio de Justicia. El presupuesto total de la obra asciende a 4 millones de euros y la residencia permitirá ampliar la capacidad de la entidad con 15 plazas adicionales, que se sumarán a las 25 ya existentes.

Recorrido y afecciones al tráfico

La Policía Local de Huesca ha informado de las afecciones puntuales al tráfico que se producirán durante la mañana del domingo. La prueba comenzará a las 10:00 horas desde el Palacio de Congresos y recorrerá vías como el Camino de las Cruces, avenida de los Danzantes, Coso Alto, avenida Monreal y carretera de Huerrios, pasando por las localidades de Huerrios, Banariés y Cuarte antes de regresar al punto de partida.

ASPACE HUESCA La Marcha se desarrolla por calles de Huesca y por alrededor de la ciudad

Los cortes de tráfico más significativos se producirán al inicio de la marcha. Además, entre las 12:00 y las 14:00 horas, aproximadamente, la circulación en la calle Alcañiz quedará limitada a un único sentido, desde la rotonda de la avenida Monegros hacia la del Hospital San Jorge. Las autoridades recomiendan utilizar vías alternativas y seguir en todo momento las indicaciones de los voluntarios y agentes.