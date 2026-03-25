Huesca refuerza su Policía Local con ocho nuevos agentes y avanza en su modernización

La Policía Local de Huesca ha incorporado a ocho nuevos agentes, elevando su plantilla a 86 efectivos de un total de 96. La alcaldesa, Lorena Orduna, ha anunciado que el objetivo es cubrir las 10 plazas restantes este mismo año para alcanzar el cien por cien del personal. Seis de los agentes han tomado posesión este lunes, mientras que otros dos se unieron en agosto, consolidando así el equipo.

Nuevas unidades para una policía moderna

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Este refuerzo de personal es clave para el avance del cuerpo, impulsado por la reciente actualización del reglamento orgánico tras 20 años. Orduna ha destacado que esta nueva normativa ha permitido crear unidades especializadas como la unidad canina (UFCAs), la unidad de drones y la de pistolas Taser, que "nos ha funcionado también en la ciudad de Huesca". El siguiente paso es el lanzamiento de una unidad de medio ambiente.

El objetivo pues es este año poder volver a impulsar esas plazas que faltan para conseguir el 100% de la totalidad" Lorena Orduna Alcaldesa de Huesca

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna ha explicado que "Como sabéis el año pasado tras el proceso de selección que nos superaron todas las plazas que quedaban pues nos quedarían todavía 10 plazas para cubrir el 100% de la totalidad de la plantilla de la policía local de Huesca que son 96. El objetivo pues es este año poder volver a impulsar esas plazas que faltan para conseguir el 100% de la totalidad".

Un proceso de selección exigente

El intendente jefe de la Policía Local, Nicolás Hernández, ha expresado su satisfacción por las nuevas incorporaciones y ha recordado la dureza del proceso. "Desde que sale la convocatoria hasta que un agente está operativo transcurre casi un año", ha explicado. El camino incluye cuatro exámenes, una revisión médica y un periodo de formación de cinco meses en la Academia de Policía Local de Zaragoza.

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"la ciudad de Huesca nunca se ha quedado descubierta" Intendente-Jefe de la policía local Nicolás Hernández

Hernández ha asegurado que, a pesar de las vacantes, "la ciudad de Huesca nunca se ha quedado descubierta". El servicio se ha mantenido gracias a los servicios extraordinarios realizados por la plantilla actual. La llegada de los nuevos agentes permitirá ahora reforzar los grupos de trabajo y reducir la necesidad de estos servicios adicionales.

Vigilancia en el ámbito rural

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La jefatura, con el "total apoyo del equipo de gobierno", tiene como próximo gran proyecto la creación de la unidad de medio ambiente. Esta unidad contará con un vehículo 4x4 y motocicletas para extender la vigilancia a los municipios incorporados y el ámbito rural. Según Hernández, se busca una mayor especialización en temas de ruidos, vertidos, animales y calidad del agua para responder a lo que considera "una demanda ciudadana bastante alta".