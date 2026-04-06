Huesca cierra una Semana Santa de éxito con todas sus procesiones en la calle
La Archicofradía de la Vera Cruz celebra que el tiempo ha respetado los actos y destaca la masiva afluencia de público durante toda la semana
Huesca - Publicado el
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La Semana Santa de Huesca ha concluido y llega el momento de hacer balance. El portavoz de la Archicofradía de la Vera Cruz, José Luis Gómez, ha calificado el resultado como muy positivo, ya que, a pesar de las inclemencias meteorológicas de los primeros días, se han podido celebrar todas las procesiones programadas.
Aunque el frío y el fuerte viento dificultaron algunos momentos, especialmente para los que portaban los estandartes, Gómez ha confirmado que no ha habido que lamentar incidentes. "No hemos tenido que suspender absolutamente nada", ha señalado el portavoz, destacando que "ha salido todo bastante bien".
Éxito de público y una nueva procesión
Uno de los aspectos más destacados ha sido la gran afluencia de público en todos los actos. "Absolutamente en todas las procesiones ha habido mucho público", ha afirmado Gómez. Ha subrayado el esfuerzo de los oscenses por salir incluso en noches laborables como el lunes y el martes, y el gran seguimiento en procesiones como la del Nazareno del miércoles o la de los gitanos.
No hemos tenido que suspender absolutamente nada"
Portavoz de la Archicofradía de la Vera Cruz
La nueva procesión del sábado por la tarde también ha sido un éxito rotundo. A pesar de las dudas iniciales sobre el horario, "el tiempo acompañó, había mucha gente y, bueno, contentos", ha comentado el portavoz de la Archicofradía. El futuro de esta procesión se decidirá en próximas reuniones.
Recuperación de patrimonio y la vista en el futuro
La Semana Santa de 2024 también ha servido para seguir recuperando patrimonio. En la procesión del Santo Entierro salieron nueve sibilas, y aunque no se completó el grupo, se espera cerrarlo el próximo año. Además, se ha sumado una persona más a los apóstoles recuperados en 2023. Con el trabajo de desmontaje aún en marcha, la organización ya tiene "la vista puesta en 2027", ha concluido Gómez.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.