Escario: “En el 1800 aniversario de San Lorenzo, hemos hecho tumba y cuna”

“En el 1800 aniversario de San Lorenzo, hemos hecho tumba y cuna”. Es lo que ha dicho el presidente de la Agrupación de Danzantes de Huesca, Jorge Escario, este lunes 11 de agosto, con motivo de la actuación que les ha llevado a rendir homenaje a San Lorenzo en Loreto.

En plenas fiestas de Huesca, los danzantes han bailado en la ermita de Loreto en otro momento especial y es que tras bailar en la tumba de San Lorenzo en Roma hace unos meses hoy lo han hecho en su cuna, en el lugar de nacimiento del patrón, la ermita de Loreto.

Por su parte, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha apuntado que “suenan diferente la banda y los danzantes en la basílica de San Lorenzo, suenan diferente en el Ayuntamiento cuando entran y hoy tenían un sonido especial, yo creo que son los sonidos del baile y de la emoción de nuestro patrón” y “la emoción de estos días que estamos viviendo, con unas fiestas que están saliendo fenomenal”.

Es una jornada intensa para los miembros de la agrupación de Danzantes ya que el lunes 11 de agosto han bailado en la plaza del Mercado en la Fiesta del Comercio y también en la Residencia “Nuestra Señora de la Merced”, bajo un calor sofocante.

Pese a todo el presidente de la agrupación de Danzantes se ha mostrado muy agradecido por la asistencia de público tanto en la plaza del Mercado como ayer durante la actuación en la plaza de San Lorenzo y durante la procesión.