Emoción en Huesca en el Saludo a San Lorenzo

En representación de la peña Alegría Laurentina, Alfonso Altemir, ha colocado esta mañana la pañoleta a San Lorenzo, en el Saludo al Santo, que organizan las Peñas Recreativas Oscenses, con motivo de las fiestas de San Lorenzo, que se celebran desde este sábado al 15 de agosto. La jota ha sido también una gran protagonista en este acto, en el que Robetro Ciria ha cantado dos jotas antes del inicio.

Así sonaban las jotas mientras Alfonso Altemir junto a su hija se elevaban en la cesta para colocar la pañoleta.

Sin duda, un momento especial del acto a sido cuando Ciria ha interpretado una jota alusiva al momento.

Los miembros de la Peña Alegría Laurentina compartían la emoción de Alfonso Altemir al que le lanzaban gritos de 'Falconeti', 'Falconeti'.

En un acto de agradecimiento Altemir, ha dedicado este momento al servicio de Oncología del Hospital San Jorge. Su agradecimiento y sus vivencias fueron tales que desde el momento en el que le propusieron protagonizar la colocación de la pañoleta tuvo muy claro a quiénes iba a tener en mente.

Alfonso Altemir ha sido el primer protagonista con nombre propio de la primera jornada festiva de Huesca. Se ha subido a la cesta elevadora acompañado por su hija y una emoción desbordante que abrumaba tanto a uno como a otra. Eran las 9.00 horas y en la plaza de San Lorenzo frente al santo ha tenido el honor de ponerle la pañoleta verde.

COPE Alfonso Altemir y su hija

La emoción y alegría era muy evidente entre el resto de peñistas, como amigos, compañeros y como organizadores del primer acto de inicio de las fiestas, ya que las Peñas Recreativas Oscenses son las encargadas de organizar el acto del Saludo al Santo, este año madrugador y también del traicional Adiós San Lorenzo Adiós, momentos antes de la traca final de fiestas el último día, el 15 de agosto.

COPE peñistas en la plaza

El presidenta de la Peña Alegría Laurentina, Javier Ibarz, se ha mostrado muy ilusionado por ser su peña la protagonista este año del Saludo Al Santo.

Ha destacado la ilusión que le ha hecho que sea al que llaman Falconeti el protagonista de la jornada.

Un protagonismo compartido con las jotas. Roberto Cria ha defendido al importancia del folclore en las fiestas de Huesca.