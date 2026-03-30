La detección precoz del cáncer de colon eleva la supervivencia: "Hay que participar en las pruebas de cribado"

En la víspera del Día Mundial del Cáncer de Colon, que se celebra este martes 31 de marzo, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha lanzado un enérgico llamamiento a la población para que participe en los programas de cribado. Bajo el lema "Juega tu papel frente al cáncer de Colón", la organización subraya que una simple prueba puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ante una enfermedad de la que se esperan 44.000 nuevos casos este año a nivel nacional.

El presidente de la AECC en Huesca, José Manuel Ramón y Cajal, ha insistido en que la prevención es la herramienta más eficaz. "Si estos cáncer de colorrectal, que en este momento tienen una supervivencia del 66 por 100, si lo detectásemos precozmente o lesiones precancerosas, estaríamos hablando de 9 de cada 10 personas", ha explicado. La clave reside en una sencilla prueba de sangre oculta en heces que permite identificar lesiones antes de que se desarrollen.

El miedo y la falta de tiempo, principales barreras

A pesar de la eficacia de la prueba, la respuesta de la población diana —personas de entre 50 y 74 años en Aragón— es baja. "La participación no llega al 40%", lamenta Ramón y Cajal. Las barreras son tanto de actitud como logísticas.

El presidente de la AECC Huesca, José Manuel Ramón y Cajal

Por un lado, el miedo, la percepción de no necesitarlo o la incomodidad de la prueba frenan a muchos. "Hay una barrera de actitud, de decir ''a mí no me pasa nada'', ''yo tengo miedo'' o ''no me gusta presentarme ahí con las heces'", detalla el presidente de la AECC. Por otro, las complicaciones logísticas, como la necesidad de concertar citas o la falta de tiempo, también influyen negativamente en la decisión de participar en lo que él define como "un regalo, un caramelo que no aceptamos".

Nueve de cada diez personas salvarían su vida si el cáncer se detectase a tiempo" José Manuel Ramón y Cajal Presidente de la AECC de Huesca

Una nueva estrategia para llegar a los no participantes

Para revertir esta situación, la AECC y el Gobierno de Aragón están a punto de firmar un convenio para una iniciativa pionera. Voluntarios de la asociación contactarán directamente con las personas que han recibido la invitación al cribado pero no han participado. "Nuestros voluntarios se van a poner en manos del Gobierno de Aragón para los que no participan ser como un don puerta a puerta y llamar", ha avanzado Ramón y Cajal.

El objetivo es resolver dudas y facilitar el proceso, una estrategia que ya ha demostrado su éxito en otras comunidades autónomas. Según el presidente de la AECC, en una de ellas, gracias a este método, "el 80% de los no participantes han participado". La idea es interpelar directamente: "Oiga, que le hemos mandado la carta y que usted no ha acudido. ¿Qué es lo que le pasa?".

El perfil del participante y los factores de riesgo

Los datos revelan que las mujeres participan más que los hombres, algo que Ramón y Cajal atribuye a que están más familiarizadas con las revisiones médicas preventivas a lo largo de su vida. Además, el programa de cribado de colon es relativamente joven, implantado desde 2014, por lo que aún necesita calar en la sociedad.

La edad es el factor de riesgo más importante, ya que el 68% de los tumores colorrectales aparecen por encima de los 65 años. El cribado a partir de los 50 años busca precisamente detectar pólipos o lesiones precancerosas. "El 40% de los cáncer colorrectales se pueden tratar vía endoscópica", ha destacado Ramón y Cajal, quien también se muestra esperanzado con la llegada de la inteligencia artificial para mejorar la precisión diagnóstica.

Mientras se aspira a alcanzar el objetivo del 65% de participación, los datos en Aragón muestran un largo camino por recorrer, con una media del 34%. La provincia de Huesca presenta un dato ligeramente mejor (39%), con zonas como Broto (58%) o Albalate de Cinca (56%) demostrando que una mayor implicación comunitaria, como la que se promueve en los centros de salud, da sus frutos.