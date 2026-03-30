El verdadero origen de las tradiciones de Semana Santa que creías conocer sale a la luz

La Semana Santa ha dado lugar a expresiones y tradiciones cuyos orígenes son a menudo sorprendentes. El divulgador y autor Alfred López, conocido por su saga "Ya está el listo que todo lo sabe", ha desgranado la historia detrás de algunas de estas costumbres, revelando que muchas explicaciones extendidas son en realidad leyendas. Desde la liberación de un preso hasta expresiones como "ser un tonto de capirote", López aclara el relato real basándose en documentos históricos.

Según este relato, un grupo de reclusos salió de prisión para portar la imagen de Jesús el Rico durante una epidemia y regresó voluntariamente después.

El indulto del preso: una tradición anterior a la leyenda de Málaga

Una de las costumbres más arraigadas es la liberación de un preso durante la Semana Santa. La tradición popular suele vincular este acto a una leyenda de Málaga en 1759. Según este relato, un grupo de reclusos salió de prisión para portar la imagen de Jesús el Rico durante una epidemia y regresó voluntariamente después. Este gesto habría impulsado al rey Carlos Tercero a conceder el privilegio de un indulto anual.

Sin embargo, el experto Alfred López puntualiza que esta historia carece de una base documental sólida. "No existe pruebas sólidas que confirmen este relato", afirma el divulgador, que critica cómo esta versión se ha replicado sin verificación en blogs y redes sociales. López subraya que, aunque pudiera existir una base histórica sobre un suceso con presos, no fue el origen de esta tradición.

No existe pruebas sólidas que confirmen este relato"

De hecho, la evidencia histórica demuestra que la práctica de conceder indultos es muy anterior. López remite a un documento de 1447, donde Juan Segundo de Castilla autorizó "perdones reales con motivo del Viernes Santo". Además, un decreto de 1757, dos años antes del supuesto suceso malagueño, ya ordenaba revisar anualmente las causas de los reos para posibles indultos en estas fechas. Por tanto, la tradición ya estaba plenamente consolidada mucho antes de la leyenda del siglo XVIII.

fue antiguamente un "instrumento de humillación pública".

'Ser un tonto de capirote': de la humillación pública al anonimato

La expresión "ser un tonto de capirote" también tiene sus raíces entrelazadas con la historia religiosa, aunque su origen es mucho más sombrío que su uso actual. Alfred López explica que el capirote, el gorro puntiagudo que hoy se asocia a los nazarenos de las procesiones de Semana Santa, fue antiguamente un "instrumento de humillación pública". Durante la época de la Santa Inquisición, esta prenda se imponía como un "castigo infame para señalar públicamente a quienes eran acusados de delitos, pecados o herejías".

Al obligar a los condenados a llevarlo, se les exponía a la burla y al desprecio popular, lo que asoció el gorro con la idea de necedad y ridiculez. López traza un paralelismo con el "sambenito", otra prenda de humillación cuyo nombre procede de "saco bendito". Con el tiempo, el capirote se incorporó a las procesiones, llevado inicialmente por presos que cumplían penitencia. Más tarde, su función evolucionó para garantizar el anonimato de cualquier penitente, perdiendo su connotación humillante original para el gran público.

'Dar la matraca': el sonido que sustituyó a las campanas

Otra expresión que ha calado en el lenguaje cotidiano es "dar la matraca". Para entender su origen, primero hay que saber qué es una matraca: un instrumento de madera de grandes dimensiones con mazos móviles que, al girar, produce un "sonido fuerte, seco y repetitivo". Según López, este artefacto se usó en los conventos desde la Edad Media para llamar a los religiosos a la oración, pero fue su ruido insistente y molesto el que dio pie a su significado figurado.

La conexión con la Semana Santa es fundamental. "Durante la Semana Santa no se puede tocar la campana", explica López, desde el momento de la crucifixión hasta la resurrección. Ante esta prohibición litúrgica, ¿cómo se convocaba a los fieles a los oficios? Las iglesias y conventos recurrían a la matraca. Este instrumento se convirtió en el sustituto de las campanas y su sonido marcaba de forma insistente la vida religiosa de aquellas jornadas.

Durante la Semana Santa no se puede tocar la campana"

El sonido incesante de las matracas llamando a la oración fue lo que consolidó la expresión "dar la matraca" como sinónimo de insistencia molesta. Además, esta tradición ha pervivido simbólicamente en algunas procesiones, donde los participantes portan carracas, versiones manuales y más pequeñas. Estos instrumentos sirven tanto para recordar aquel sonido original como para anunciar el paso de la procesión por las calles en medio del silencio característico de estos desfiles.