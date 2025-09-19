Descubre la provincia española que puede convertirse en el mejor destino de aventura de Europa: "Es magia"

Destaca por sus montañas, sus paisajes naturales o sus embalses. Parajes únicos donde disfrutar de días de tranquilidad pero también, poder realizar deportes de aventura disfrutando del medio natural. Todo ello se encuentra en Huesca con los Pirineos como punto de referencia.

Ahora, la marca de promoción turística de la Diputación Provincial de Huesca, 'Tu Provincia Huesca la Magia' intenta reeditar el éxito conseguido en 2023 cuando ya fue reconocida como Destino de Turismo de Aventura Líder en Europa en los premios WTA, los galardones más importantes del mundo en turismo.

Esperamos repetir el premio que ya conseguimos en 2023" Sergio Serra Diputado de Turismo de la DPH

Ahora, la campaña 'Tu provincia Huesca la Magia' está de nuevo nominada a Mejor Destino Europeo de Aventura 2025 en los premios World Travel Awards. "Durante todo el verano hemos realizado una importante campaña de captación de voto en redes sociales, prensa y televisión aragonesa, que estamos seguros va a dar sus frutos. Así que el próximo 22 de octubre estaremos en la plaza que se va a celebrar en Cerdeña y esperamos traernos de allí este premio, al igual que ocurrió en el año 2023", nos cuenta el diputado de turismo de la DPH, Sergio Serra.

Los premios se entregarán en una gala que se va a celebrar el próximo 22 de octubre en la ciudad de Cerdeña (Italia) a donde viajará una delegación de la Diputación Provincial de Huesca.

Serra ha añadido que "este reconocimiento nos ha permitido avanzar muchísimo en la promoción turística de nuestra provincia, nos posiciona a nivel europeo y mundial y nos reafirma en nuestro compromiso de seguir apostando por el turismo de aventura como uno de los sectores clave para el desarrollo de nuestro territorio".

En esta ocasión, la provincia de Huesca va a competir con otros destinos de aventura europeos como Islandia, Islas Azores, Noruega, Escocia, Gales o Austria entre otros.

Cabe destacar que la obtención de este galardón en 2023 ha permitido aumentar la inversión turística en el territorio gracias a su posición como líder en el mercado de aventura.

'TU PROVINCIA HUESCA LA MAGIA '

Durante todo este verano 'Tu Provincia Huesca la Magia' ha realizado una campaña de captación de voto para estos premios a través de la colaboración de TUHUESCA y la agencia oscense Marketing Divertido, apoyada de forma activa, por más de 250 empresas turísticas altoaragonesas. Una campaña de promoción que se ha realizado a nivel mundial y en 3 idiomas diferentes, consiguiendo enviar al voto a más de 650.000 usuarios.

TURISMO DE ARAGÓN Descenso de barrancos en la Sierra de Guara

Durante los meses estivales la marca, con más de 380.000 seguidores en redes sociales, ha recibido 40 millones de impresiones y un millón de interacciones. Solo en Instagram, 'Tu Provincia Huesca la Magia' acumula 190.000 seguidores situando la marca como una de las redes turísticas líderes a nivel nacional, solo por detrás de las marcas de promoción turística de Cataluña, Asturias y Canarias.

WORLD TRAVEL AWARDS

Los World Travel Awards se establecieron en 1993 para reconocer, recompensar y celebrar la excelencia en todos los sectores de la industria del turismo. Hoy en día, la marca WTA es reconocida mundialmente como el máximo sello de calidad y los ganadores establecen el punto de referencia para el resto de destinos.

Las ceremonias de gala de la WTA están consideradas como las mejores oportunidades para establecer contactos en la industria de viajes ya que asisten numerosos.