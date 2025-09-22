EL PARTIDAZO DE COPE
La predicción de Joseba Larrañaga sobre si Pedri va a ganar el Balón de Oro: "Como Xavi Hernández e Iniesta"
Este jueves se pusieron encima de la mesa las opciones que tendría Pedri de ganar un Balón de Oro
Publicado el
2 min lectura
Dada la cercanía de la ceremonia del próximo Balón de Oro, en El Partidazo de COPE de este jueves, la mesa de debate se encendió a propósito de un nombre propio que, aunque no figura entre los grandes favoritos para ganar el galardón, despierta pasiones y tiene su público fiel: Pedri González, centrocampista del Barcelona.
La periodista Helena Condis abrió el fuego recordando las palabras de Gerard López en Movistar, asegurando que le daría el Baón de Oro a Pedro "este mismo lunes". Una provocación futbolística, quizá exagerada, pero que reflejó un sentir compartido. Miguel Rico no dudó en reafirmarse en la misma línea: “Si dependiera de mí, Pedri era Balón de Oro”.
La primera reacción fue de Dani Senabre que, con ironía, rompió la solemnidad: “¡Qué falta de respeto a Dembélé!”, comentó rebajando la seriedad de un debate que, en el fondo, toca una circunstancia recurrente en el fútbol moderno: el poco reconocimiento individual que reciben los centrocampistas creativos.
Joseba Larrañaga fue certero: "Le van a dar los mismos que a Iniesta o a Xavi, los mismos ". Y es que ni Xavi Hernández ni Andrés Iniesta, símbolos de una de la mejor España y del mejor Barça de la historia, pudieron coronarse con el Balón de Oro. La tendencia nos lleva a ver que el premio va más orientado a futbolistas con gol.
A colación de la observación de Larrañaga, Juanma Castaño puntualizó que: "Por el estilo de jugador que es y la posición que tiene en el campo, lo tiene difícil".
No obstante, la tertulia también dejó un resquicio para la esperanza de que cambie la tendencia: "Hace poco le dineron el premio a Rodri, que esto está cambiando", coincidieron varias voces. La victoria del mediocentro del Manchester City abre la puerta a que, poco a poco, los votantes aprendan a valorar la trascendencia de quienes sostienen el juego desde el centro del campo.
Guille Uzquiano comentó las circunstancias en las que solo Pedri tendría opciones: "Tendría opciones si Dembélé, Haaland o Lamine Yamal no marcan 40 goles todas las temporadas. Si no, yo creo que se lo van a repartir". Una sentencia que devuelve a la realidad: en una era de goleadores descomunales, el camino de Pedri hacia el Balón de Oro se antoja difícil.
El lunes, salvo sorpresa mayúscula, el galardón volverá a caer en manos de un delantero: los grandes favoritos son Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Kylian Mbappé, aunque existen otros nombres en la terna.