La predicción de Joseba Larrañaga sobre si Pedri va a ganar el Balón de Oro: "Como Xavi Hernández e Iniesta"

Dada la cercanía de la ceremonia del próximo Balón de Oro, en El Partidazo de COPE de este jueves, la mesa de debate se encendió a propósito de un nombre propio que, aunque no figura entre los grandes favoritos para ganar el galardón, despierta pasiones y tiene su público fiel: Pedri González, centrocampista del Barcelona.

La periodista Helena Condis abrió el fuego recordando las palabras de Gerard López en Movistar, asegurando que le daría el Baón de Oro a Pedro "este mismo lunes". Una provocación futbolística, quizá exagerada, pero que reflejó un sentir compartido. Miguel Rico no dudó en reafirmarse en la misma línea: “Si dependiera de mí, Pedri era Balón de Oro”.

EFE Pedri celebra el gol de España ante Turquía

La primera reacción fue de Dani Senabre que, con ironía, rompió la solemnidad: “¡Qué falta de respeto a Dembélé!”, comentó rebajando la seriedad de un debate que, en el fondo, toca una circunstancia recurrente en el fútbol moderno: el poco reconocimiento individual que reciben los centrocampistas creativos.

Joseba Larrañaga fue certero: "Le van a dar los mismos que a Iniesta o a Xavi, los mismos ". Y es que ni Xavi Hernández ni Andrés Iniesta, símbolos de una de la mejor España y del mejor Barça de la historia, pudieron coronarse con el Balón de Oro. La tendencia nos lleva a ver que el premio va más orientado a futbolistas con gol.

A colación de la observación de Larrañaga, Juanma Castaño puntualizó que: "Por el estilo de jugador que es y la posición que tiene en el campo, lo tiene difícil".

No obstante, la tertulia también dejó un resquicio para la esperanza de que cambie la tendencia: "Hace poco le dineron el premio a Rodri, que esto está cambiando", coincidieron varias voces. La victoria del mediocentro del Manchester City abre la puerta a que, poco a poco, los votantes aprendan a valorar la trascendencia de quienes sostienen el juego desde el centro del campo.

Rodri Hernández, con el Balón de Oro

Guille Uzquiano comentó las circunstancias en las que solo Pedri tendría opciones: "Tendría opciones si Dembélé, Haaland o Lamine Yamal no marcan 40 goles todas las temporadas. Si no, yo creo que se lo van a repartir". Una sentencia que devuelve a la realidad: en una era de goleadores descomunales, el camino de Pedri hacia el Balón de Oro se antoja difícil.

El lunes, salvo sorpresa mayúscula, el galardón volverá a caer en manos de un delantero: los grandes favoritos son Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Kylian Mbappé, aunque existen otros nombres en la terna.