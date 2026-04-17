Jaume Costa: "Juegue quien juegue va a sufrir con Muriqi"

Con el corazón dividido entre su valencianismo y el cariño por sus tres años maravillosos en Mallorca, el exfutbolista Jaume Costa ha analizado en Deportes COPE Valencia la delicada situación de ambos equipos antes de su próximo enfrentamiento. Costa, que conoce bien ambas entidades, espera que los dos equipos logren salvarse y puedan preparar la próxima temporada con tranquilidad.

Muriqi, una bestia en el área

Jaume Costa advierte sobre la principal amenaza del Mallorca: Vedat Muriqi. “En una mala temporada del Mallorca lleva 21 goles, me parece una bestia”, afirma, destacando su poder en el juego aéreo. Considera que el delantero es la clave del partido y que “juegue quien juegue, va a sufrir con Muriqi”, describiéndolo como “un tío poderoso, intenso, que intenta ganarlas todas y que trabaja por y para el equipo”.

Además del delantero, Costa subraya la mejora táctica del conjunto balear con su nuevo entrenador, especialmente en el apartado defensivo, donde han logrado mantener la portería a cero recientemente. El trabajo de jugadores como Morlanes, Darder o Pablo Torre en el centro del campo será, en su opinión, un factor que hará el partido “muy, muy complicado” para el Valencia.

EFE Jugando con el Mallorca en Mestalla

Una gestión institucional complicada

Sobre la crisis del Valencia, Costa recuerda que no son pocos los años que lleva el club en este contexto. Sitúa el origen de la inestabilidad en la destitución del entrenador a los dos meses de ganar la Copa del Rey en 2019, una decisión que “pesó mucho al vestuario”. Desde entonces, el club ha pasado “unos años muy malos” debido a lo que califica como “una gestión institucional un poco complicada”.

Corberán no es el único culpable, pero los resultados están ahí y son los que mandan" Jaume Costa Exjugador Valencia CF

Aunque reconoce que la cantera “va muy bien”, insiste en que en el primer equipo “la gestión no está siendo del todo buena”. Costa tiene claro que, si bien Carlos Corberán es la cabeza visible, no es el mayor culpable de la situación. “Lo conozco porque lo tuve en el filial del Villarreal cuando era preparador físico. Me consta que vive por y para el fútbol, que es trabajador nato. Eso sí, los resultados están ahí y son los que mandan”, sentencia, apuntando a que la responsabilidad es compartida y se trata de “un cúmulo de cosas”.

VCF Gayà y Jaume fueron compañeros en el Valencia CF

Gayà es y será una leyenda

El exlateral ha defendido de manera contundente la figura del capitán, José Luis Gayà, a quien define como “un profesional como la copa de un pino, competitivo y aguerrido”. Costa, que compartió vestuario con él, asegura saber “de primera mano que ha renunciado a los clubes más importantes del mundo por estar en el Valencia”, y destaca que es un futbolista que “siente los colores como nadie”.

Haga lo que haga, con el paso del tiempo se va a recordar a Gayà como una leyenda" Jaume Costa Exjugador Valencia CF

Ante las críticas actuales, Costa es tajante y afirma que lo que le está pasando ahora “no va a ensuciar su legado”. Considera que, aunque la afición es soberana, los malos momentos son parte de la carrera de cualquier futbolista. “Haga lo que haga, con el paso del tiempo se va a recordar como eso, como una leyenda”, concluye, convencido de que su estatus en la historia del club es incuestionable.