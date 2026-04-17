Cómo la casilla 105 de la declaración de la renta cambia vidas: "Con la ayuda de Cáritas salí adelante cuando estaba siendo maltratada"

La historia de Olga López pone cara a la labor asistencial que la Iglesia, a través de Cáritas, realiza en Jaén. Su testimonio como superviviente de violencia de género evidencia la importancia de gestos como marcar la casilla 105 en la declaración de la renta, que permite financiar programas de ayuda para las personas más vulnerables.

Olga vivía en una situación de maltrato donde no tenía control sobre su propia vida. "Yo no gestionaba nada, ya que el dinero que recibíamos lo manejaba él", explica. El primer paso hacia su recuperación lo dio al acudir al Instituto de la Mujer de su pueblo, donde una abogada la vio golpeada y activó el proceso de ayuda.

Un nuevo comienzo en Casa besana

Fue entonces cuando Casa Besana, un recurso de Cáritas Jaén, se puso en contacto con ella. Allí, junto a su hijo, recibió una atención integral que incluía apoyo psicológico y social. "Estos recursos no solo te ofrecen un techo seguro, sino también un acompañamiento integral para reconstruirlo", detalla Olga sobre la ayuda recibida.

No solo te ofrece un techo seguro, sino también un acompañamiento integral para reconstruirlo" Olga López

La propia Olga reconoce que se sentía atrapada en el ciclo de la violencia, hasta el punto de sentir vergüenza y culpabilidad. "Es que yo no sabía que esta institución existía, estaba tan encerrada, que yo no sabía", confiesa. A sus 23 años, desconocía la existencia de las casas de acogida para mujeres.

De la protección a la autonomía

Una vez cubiertas sus necesidades básicas, Olga se centró en su futuro a través de Cáritas Empleo. Se formó en ayuda a domicilio a instituciones y, gracias a ello, hoy ejerce esa profesión y vive de ella. Este paso fue fundamental para alcanzar la independencia económica y personal que le habían arrebatado.

Aunque al principio sentía miedo de abandonar la seguridad del centro —"me daba miedo salir", admite—, su carácter ahorrador y el apoyo recibido fueron clave. Olga está convencida de que, sin esta ayuda, su camino habría sido mucho más difícil. "No digo que no lo hubiese conseguido, porque no lo sé, pero con la ayuda de ellos me resultó muchísimo más fácil", asegura.

Con la ayuda de ellos me resultó muchísimo más fácil" Olga López

El cambio en su vida ha sido radical. "Fue un antes y un después en mi vida, por supuesto, porque es que mi vida ha cambiado de cero a cien", concluye. Lleva doce años viviendo en Jaén, donde ha construido un nuevo hogar, y su historia es un ejemplo del poder transformador de la solidaridad.