La Guardia Civil de Lugo custodia el pinar donde se buscan los restos de Enrique Bolívar en Abadín a la espera de resultados del laboratorio
Los restos óseos hallados en el lugar donde el autor confeso de la muerte del anciano dijo haber depositado su cadáver han sido remitidos a un laboratorio especializado, que debe determinar en primer término si son de humanos o de animales
Lugo - Publicado el
1 min lectura
Agentes de la Guardia Civil mantienen bajo custodia el pinar de la parroquja de Quende, en Abadín, donde el autor confeso de la muerte de Enrique Bolívar dijo haber depositado el cadáver tras haberlo atropellado mortalmente en septiembre de 2023, aunque este viernes no se retomarán las labores de búsqueda, a la espera de que los laboratorios a los que han sido remitidos los restos óseos encontrados reporten los primeros resultados, previsiblemente en las próximas horas.
En realidad, según han informado a COPE Lugo fuentes próximas a la investigación, los encargados de las pesquisas esperan una primera confirmación que es fundamental para seguir orientando la búsqueda de los restos mortales de Enrique Bolívar: determinar si esos restos óseos hallados esta semana son de origen animal y humano.
una información fundamental para esclacer el caso
Si los huesos son, efectivamente, humanos, los laboratorios tendrían que cotejar esos restos para determinar si son del anciano desaparecido en el barrio de Fontepresa, lo cual supondría un avance importante para cerrar este caso.
Entretanto, está previsto que el autor confeso de la muerte del anciano, Javier Montero, que cumple condena en el centro penitenciario de Bonxe por otra causa, preste declaración el próximo lunes, a partir de las 9:30 horas en el Juzgado de Mondoñedo que se ha hecho cargo de la causa.