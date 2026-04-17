El ganadero abulense que ha sufrido más de 25 ataques en ocho meses: "Lo que nadie te compensa es la desolación"

Acaba de cumplirse un año desde la salida del lobo ibérico del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) al norte del río Duero, permitiéndose retomar su caza controlada.

uno de cada cuatro ataques de lobo en castilla y león sucede en ávila

Lamentablemente la provincia de Ávila sigue siendo la más afectada por ataques de lobo en la comunidad, asumiendo un tercio de estos ataques. Al año mueren en la provincia más de 1500 animales, la mayoría terneros, por estos ataques. Los daños económicos ascienden a más de cuatro millones de euros.

Cada año mueren en Ávila 1.500 animales por ataques de lobo, los daños económicos superan los cuatro millones de euros" Joaquín Antonio Pino Presidente de ASAJA Ávila

Agustín Crespi es uno de estos ganaderos afectados. Desde julio del año pasado hasta la fecha actual ha sufrido más de 25 ataques. Entre animales muertos y desaparecido suma 40. Agustín tiene una explotación de vacas nodrizas avileñas en las inmediaciones de Urraca Miguel, donde lamenta que se asentado una población importante tanto de lobos, como mestizos. En declaraciones a COPE explica que cada vez le cuesta más mantener su ganadería.

Lo que nadie te compensa es la desolación" Agustín Crespi Ganadero abulense afectado

Además de los daños económicos que estos ataques suponen, está la desolación que se sufre cada vez que encuentras a uno de tus animales muerto, y para eso, dice Agustín, “no hay compensación”.

Reconoce este ganadero abulense que “la solución es compleja” y la normativa europea tiene a las administraciones “atadas de manos y pies”. Entre tanto pide el control de los lobos híbridos (mezcla de lobo y mastín) lo que asegura que ayudaría a disminuir los ataques.

La situación del lobo en Ávila va cada vez a peor" Joaquín Antonio Pino Presidente ASAJA Ávila

El presidente de ASAJA Ávila, Joaquín Antonio Pino, ha lamentado que al no estar permitida en la provincia la caza, ni el control del lobo “la situación va cada vez a peor”. Critica Pino que “no existe voluntad política”, y recuerda que “en la actualidad la directiva europea, después de muchos cambios normativos, no marca la diferencia entre el sur y el norte del Duero, se podría cazar y controlar, pero no se está haciendo”.

00:00 Volumen Descargar Entrevista Joaquín Antonio Pino, presidente de Asaja Ávila, sobre el lobo

Insiste Pino en la necesidad de permitir el control del lobo y que los baremos de las indemnizaciones se actualicen ya que en la actualidad apenas cubren el 50 por ciento de los daños que sufren los ganaderos.

Apunta Pino que el censo de lobos en Ávila asciende a entre 12-15 manadas.

Es una situación que en la provincia afecta a todas las zonas ganaderas, desde la Sierra de Ávila, a Gredos, pasando por las comarcas de Alberche-Pinares o Barco-Piedrahita.