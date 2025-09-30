Centro Especial de Empleo ARCADIA: 30 años celebrando la salud mental

La V Movida Arcadia por la Salud Mental incidirá en la importancia del bienestar emocional y de la inclusión social y laboral de las personas afectadas por enfermedad mental grave. Además, en esta edición, en la que habrá ponencias, encuentros empresariales, sensibilización con jóvenes, vermú musical y teatro, entre otros, del 2 al 10 de octubre, se conmemorará el 30 aniversario de la creación del Centro Especial de Empleo ARCADIA y de la creación del Centro de Día en Huesca.

La V MOVIDA de ARCADIA arrancará en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) el jueves día 2 de octubre con un encuentro empresarial con la Red 5 Villas en el que participarán las asociaciones de comercio, turismo y empresas de la comarca junto con ADEFO y representantes de la Comarca Cinco Villas y del Ayuntamiento de Ejea.

En Huesca ciudad, durante estos días se realizarán diferentes actos abiertos a toda la ciudadanía. La V MOVIDA empieza el día 4 de octubre en el Parque del Encuentro con una 'Verbena mañanera' a partir de las 11h con una chocolatada popular, diferentes actividades como baile, talleres de chapas y tapices, fútbol 3x3, sorteos, con la presencia de Cierzo Squad Star Wars y que cerrará con un vermú musical a cargo del Coro de ARCADIA.

El miércoles 8 de octubre se celebrará el acto más institucional en el salón de actos de la Diputación de Huesca con unas jornadas técnicas que abordarán los retos de futuro en la economía social y los modelos de atención y cuidado en salud mental. Participarán Sílvia Domenech, directora general de la empresa social La Fageda, Silvia Parrabera, psicóloga clínica y docente experta en modelo del Diálogo Abierto, y Javier Olivera, Jefe de Sección de Psiquiatría en Huesca.

El jueves día 9 por la tarde, a partir de las 19h en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner y con entrada gratuita, tendrá lugar la obra de teatro “Fragmentos de una ilusión” a cargo del grupo de teatro “Entre Sombras” y bajo la dirección de Héctor Castellanos.

Por otro lado, durante los meses de septiembre y octubre en Tarazona se están realizando diferentes encuentros con jóvenes para charlar, conversar y debatir sobre salud mental en un proyecto de sensibilización. Esta movida con jóvenes. estará dirigida al alumnado de 6º de primaria y de 1º de la ESO de los diferentes colegios e institutos de la comarca de Tarazona y el Moncayo.