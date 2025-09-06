Carlos Núñez, Los Brincos, Emma Suarez, Rafa Maza o Ignatius en la recta final del centenario del teatro Olimpia de Huesca

El teatro Olimpia cierra su centenario con leyendas de la música y las artes escénicas Emma Suárez, Carlos Núñez, Ignatius o Los Brincos forman parte de la agenda del recinto para la recta final del año

Durante todo este año, el Teatro Olimpia está celebrando el centenario con una programación especial que continúa la recta final del año. Un cartel que incluye a leyendas de las artes escénicas y la música como Emma Suárez, Ignatius y Los Brincos o Carlos Núñez. El gerente del teatro, Rubén Moreno destaca que se trata de grandes figuras para cerrar esta gran temporada

El ciclo más relevante del otoño en el Teatro Olimpia será, una vez más, el Club Aplauso, con una gran apuesta por las compañías y los representantes escénicos de Aragón. Alfonso Palomares, que con Lagarto Lagarto protagonizará el viernes 17 de octubre el estreno de Ramón Acín.

Una semana después, el espectáculo “pequeño, independiente y delicado” Versonoros. Música y poesía. Las tablas del teatro recibirán a la ganadora de tres premios Goya, Emma Suárez el viernes 14 de noviembre, con “ El cuarto de atrás” una de las giras que está triunfando por todo el país esta temporada.

La cómica Yolanda Blanco, muy conocida por su trabajo en Aragón TV, nos presentará el 21 de noviembre “Sinónimo de lucro”.

Propuestas también musicales con la banda de música de Huesca el 8 de noviembre. El sábado 22 de noviembre con el concierto literario Años de Vida , en torno al libro de Marta Borraz, en el que participarán La Ronda de Boltaña, Javier Badules, Anaïs Oliveras y Factoría Aquilué.

La traca final del centenario llegará en torno a la Navidad con cuatro grandes nombres, entre ellos, el de Ignatius, uno de los cómicos “más peculiares y destacados” de la escena nacional que presentará su show el sábado 20 de diciembre. Los Brincos, uno de los grupos pop más importantes de nuestro país durante varias décadas celebrará su 60 aniversario en el Olimpia el domingo 21 de diciembre.

El monegrino Rafa Maza será el siguiente invitado del teatro el viernes 26 de diciembre, cuando protagonice su nuevo show de humor: Fabiolo, el genoma del pavo. El icono del folk Carlos Núñez cerrará la agenda el sábado 27 de diciembre con un concierto que contará con “grandes invitados” aún por decidir y con el que celebrará el trigésimo aniversario de su disco A irmandade das Estrelas, que le catapultó a la fama mundial.

Los abonos se pueden adquirir hasta el día 15 en la taquilla del Olimpia y el resto de entradas ya están a la venta.