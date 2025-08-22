Aprobada la ejecución de la reurbanización de los viales del Parque Miguel Servet

El Ayuntamiento de Huesca ha puesto en marcha una nueva fase del proyecto de reurbanización de los viales principales y renovación de infraestructuras del Parque Miguel Servet, enmarcado en el compromiso de modernización y conservación del principal espacio verde de la ciudad. Recordamos que se trata de uno de los compromisos anunciados por la alcaldesa de Huesca en el Debate sobre el Estado de la Ciudad.

En esta etapa, la actuación se centrará en el vial que conecta la rotonda del estanque central con la estatua de los caídos (cruce con el eje este-oeste) uno de los accesos más transitados del parque. El objetivo es mejorar la accesibilidad y la conexión con los principales accesos, además de extender la pavimentación en hormigón siguiendo el diseño de las fases ya ejecutadas.

Actualmente, este paseo presenta un estado de conservación deficiente debido principalmente a que el pavimento de árido ha sufrido arrastres por las lluvias y a las numerosas roturas de las antiguas conducciones.

Las obras también contemplan la renovación de redes y la integración con los paseos previamente remodelados, garantizando así la continuidad y coherencia del conjunto.

Se instalarán las redes de saneamiento, pluviales, baja tensión, telegestión y abastecimiento de agua para riego y fuentes.

Una vez completada la renovación de infraestructuras, se pavimentará el vial en hormigón siguiendo la estética de fases anteriores. La diferencia con los esquemas anteriores es que, en esta ocasión, las aceras pavimentadas estarán en los laterales del paseo y no en el centro.

También se protegerán, para su conservación y mejora, los parterres circulares que bordean el estanque central. Todo ello con especial atención a la protección de los árboles existentes y al uso de maquinaria adecuada para minimizar el impacto sobre la vegetación.

El “Proyecto de reurbanización de los viales principales y de renovación de infraestructuras en el Parque Miguel Servet, Huesca –Fase VI, Sector 7.02 y 7.03- (rotonda del estanque central y conexión hasta la estatua de los caídos)” está redactado por el arquitecto Sixto Marín Gavín, y tiene un presupuesto base de licitación de 169.933,09 euros, IVA incluido.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Huesca busca dignificar este acceso norte del parque, mejorar la conexión con los principales accesos y reforzar la coherencia del conjunto de paseos ya renovados, poniendo en valor un espacio emblemático para la ciudadanía oscense.