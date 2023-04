El SoNna Huesca 2023 no será solo música

Aunque el SoNna Huesca es un festival eminentemente musical, la cita que organiza la Diputación Provincial de Huesca, mantiene en 2023 su vocación de escenario de las artes teatrales y parateatrales, como lo ha hecho a lo largo de su corta, pero intensa trayectoria. En esta cuarta edición, el SoNna Huesca volverá a acoger espectáculos de circo, teatro, magia, danza y audiovisuales en un ramillete de propuestas que abarcan desde la gala de circo aragonés en Fonz el 18 de agosto al espectáculo de danza contemporánea Golondrinas, de la compañía de danza Violeta Borruel, que se representará en la estación de tren de Anzánigo el 1 de septiembre.

La primera cita no musical del SoNna Huesca 2023, llega de la mano del malabarista catalán Jordi Querol (Kerol), especializado en malabares excéntricos (beatbox, ninjitsu, patinaje artístico... ), con los que lleva una década actuando en teatros, televisiones y festivales de todo el mundo. Antiguo colaborador de Crazy Horse Paris o Cirque du Soleil, Kerol presentará en la Balsa de la Culada de Almudévar el próximo 30 de julio su espectáculo Welcome to my head, un solo de malabares excéntricos y beatbox bufonesco que ha sido premiado en festivales de París y Japón. Una serie de gags absurdos y habilidades inusuales nos mostrarán los efectos adversos de vivir en nuestros tiempos.

Kerol actuará en la Balsa de la Culada de Almudévar, que ya debutó como escenario del SoNna Huesca en su tercera edición, cuando acogió la gala del circo aragonés, y regresa este año para consolidarse como trapecio o pista de circo al aire libre del SoNna Huesca.

Apenas una semana después, el 5 de agosto, el SoNna Huesca se desplazará a El Pueyo de Santa Cruz para visitar la Factoría Mágica de la compañía Civi-Civiac. Creador de escapismos y constructor artesano, entre otras muchas facetas, Ismael Civiac nos desvelará los secretos de su factoría de creación y espectáculo de magia en una visita en la que disfrutaremos de una exposición de inventos y curiosidades que será el preludio de su espectáculo El profesor Coperini. El aforo o grupo permitido será de 50 personas.

El 11 de agosto, el Festival Sonidos en la Naturaleza nos ofrecerá en Benasque una de las noches más especiales de su cuarta edición con el proyecto Soul Mountain, un espectáculo que combina música, alpinismo y realización audiovisual. El catalán Jordi Mestre ofrecerá un concierto en el que aúna sus dos pasiones: la música y la montaña. La búsqueda de una forma de unirlas es lo que ha empujado al artista leridano a idear un proyecto para interpretar y grabar su música en sus cimas preferidas de los Pirineos.

El espectáculo que ofrecerá en la plaza de la iglesia de Benasque a partir de las 22.00 horas incluirá la proyección de las cuatro filmaciones que han llevado a Mestre a tocar en diferentes cimas de los Pirineos, incluyendo el Aneto, con la colaboración del guía de montaña Roger López de Haro y el productor audiovisual Jordi Rulló. En el concierto colabora la prometedora Joana Jové, que pondrá voz a las últimas canciones de la actuación. Soul Mountain se lleva a cabo en armonía con el entorno de alta montaña que envuelve el proyecto, intentando concienciar y recalcar la preservación de la naturaleza.

Una semana después, el 18 de agosto, la caravana del festival se desplazará a la localidad de Fonz para albergar la gala de circo del SoNna Huesca 2023, que se celebrará en los Jardines de Casa Ric-Otal a partir de las 22.00 horas. Un elenco de artistas de la más diversa procedencia actuará dirigido por la divertida Encarni Corrales (Teatro Indigesto) y en la que se mostrará una variada selección de disciplinas circenses contemporáneas, muy equilibrada en cuanto a géneros.

El malabarista aragonés Inercio Centrípeto (diábolo), los italoalemanes Nico y Rosa (mano a mano y juegos icarios), la argentina Eva Szwarcer (suspensión capilar), el zaragozano Edu Manazas (malabares con mazas de luz) y la alemana Rosa Schimid (cuerdas dobles) completan la propuesta que ofrece Serendipia Producciones, una gestora cultural especializada en el circo contemporánea que además de distribuir y producir, gestiona varios festivales de circo en Aragón.

El 27 de agosto llegará el turno del espectáculo Meñique, a cargo de la Orquesta de pulso y púa Atenea y Habana Teatro en el parque de la ermita de San Bartolomé, en Altorricón, un escenario ya tradicional del SoNna Huesca. Meñique es el espectáculo con el que La Orquesta Atenea y Habana Teatro suben al escenario para aunar melodías y palabras. Basado en el cuento del cubano José Martí, líder del movimiento por la independencia de Cuba y escritor, nos sumergimos en Meñique, “el que todo lo quiere saber”, el menor de tres hermanos, tan pequeño que cabe dentro de la bota de su padre.

En esta adaptación dirigida al público familiar, Habana Teatro juega con la narración oral y el teatro, muñecos incluidos, acompañando varias escenas con la música en vivo, que en otros momentos por sí sola es la protagonista.



El tramo final del festival nos reserva una de las actuaciones más especiales, la de la Compañía de Violeta Borruel, que ofrecerá en la estación de tren de Anzánigo, su obra Golondrinas, un espectáculo que aúna investigación histórica y danza contemporánea y que homenajea a las mujeres del Pirineo que durante los siglos XIX y XX migraban al sur de Francia para trabajar allí durante el invierno y regresaban a sus casas en primavera.

El homenaje a estas mujeres olvidadas por la historia lo hace la compañía Violeta Borruel con un hermoso y riguroso espectáculo, con la creación y ejecución de un trabajo escénico repleto de bellísimas imágenes de una gran fuerza expresiva. Violeta Borruel estará acompañada en escena por la madrileña Eva Alonso. La estación de tren de Anzánigo es uno de los nuevos escenarios que aporta la cuarta edición, aproximadamente un tercio del total de enclaves previstos para este verano.