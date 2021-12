La situación hospitalaria en el Hospital San Jorge de Huesca es complicada

El gerente del sector de Huesca, Miguel Zazo reconoce que la situación está siendo complicada en este recta final del año. Durante la semana pasda en el Hospital universitario San Jorge de Huesca se tuvo que habilitar una parte de la cuarta planta a pacientes COVID. En este momento, la situación ya se ha ido normalizando y se ha relajado. Por ese motivo, los pacientes COVID ya se encuentran de nuevo sólo en la quinta planta

En cuanto a los pacientes en UCI en este centro hospitalario, Zazo asegura que sólo han tenido que trasladar a pacientes No Covid a otros centros de la comunidad autónoma y que en este momento hay 9 pacientes en UCI en San Jorge

La situación parece que se estabiliza y aunque ya la semana pasada se aplazaron las operaciones no urgentes como cataratas, ya se han recuperado y se espera que esta misma semana se vueva a la normalidad y se hayan realizado todas las pendientes.

Con respecto a la falta de persona, facultativos y enfermeras, Miguel Zazo asegura que es una situación de falta de profesionales de forma generalizada no sólo en Huesca o en Aragón, sino en el conjunto del país y aunque se recuperaron todos los contratos de enfermeras que terminaron en octubre, ahora mismo no se puede contratar porque no hay profesionales en bolsa

Los sindicatos de médicos y enfermería piden además, reorganización. El Gerente del sector de Huesca explica que no entender la petición ya que no es posible porque está regulado por el Gobierno de Aragón

De cara a Navidad, todavía hay que ver si se mantienen los niveles estabilizados