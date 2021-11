Riegos del Alto Aragón pendiente de la comisión de seguimiento de las obras del Pacto del Agua

La comunidad general de Riegos del Altoaragón está pendiente de la comisión de seguimiento de las obras del Pacto del Agua que se celebra hoy miércoles en Zaragoza y que presidirá la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En Riegos del Alto Aragón albergan nulas expectativas en ese encuentro puesto que ese pacto, a pesar de avalar el embalse de Almudévar, veta la construcción de nuevos embalses y no contempla aspectos esenciales como la regulación del río Gállego. En estos términos se ha expresado el presidente de Riegos, César Trillo, que ha dicho que “el Ministerio está por la labor de terminar el embalse de Almudévar, pero hay poca más expectativa entorno a este encuentro”.

Para los regantes, este pacto “mira sólo por lo ambiental y no por la economía del territorio”, ya que se desperdicia entre 4.000 y 5.000 hectómetros cúbicos del agua que irán a parar al mar. Tienen pocas esperanzas de que haya cambios tras la reunión y tampoco ven claro que el Gobierno aragonés se posicione a su favor y presione al Ministerio para que se incluyan en el Pacto las obras hidráulicas reclamadas. En este punto, Trillo ha señalado que “no espero mucho del Gobierno de Aragón para que presione en ese sentido, con lo que me da la impresión de que la decisión está ya tomada”.

Trillo ha dicho que si finalmente no se regula el agua será necesario reducir el proyecto de Riegos del Alto Aragón. “Si no se quiere regular más, en Riegos del Alto Aragón no se puede acabar el proyecto, porque el agua que regula Almudévar hace falta para las 25.000 hectáreas que están en marcha”.

Por otro lado, el presidente de Riegos se ha mostrado satisfecho por las últimas lluvias, aunque reconoce que el agua caída es “totalmente insuficiente” y que “serán necesarias muchas más precipitaciones para poder llenar los embalses en otoño”. Trillo ha manifestado que “estamos en tiempo de llenar los embalses, porque, cuando ya empieza la nieve, las correntías se reducen mucho y ya no se llenan” y “al no haber sificiente regulación dependemos mucho de que la nieve aguante los embalses y lo ideal es que estuvieran llenos en Navidad”.