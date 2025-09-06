COPE
f1 | gp de italia

Verstappen 'firma' la pole en Monza

Verstappen saldrá primero este domingo seguido de Norris y Piastri. Alonso consiguió un gran octavo puesto. 

Verstappen, en a qualy de Monza

EFE

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en Monza, el templo de la velocidad.

Verstappen firmó su cuadragésima quinta 'pole' en la F1 -la quinta de la temporada- al dominar este sábado la calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 5.793 metros de la mítica pista del Parque Real lombardo en un minuto, 18 segundos y 792 milésimas, 77 menos que el inglés Lando Norris -que saldrá a su lado desde la primera fila- y con 190 sobre el otro McLaren, el australiano Oscar Piastri, líder del Mundial. El español Fernando Alonso (Aston Martin) arrancará octavo. 

