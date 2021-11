El PP de Huesca reclama al psoe “coherencia, gestión y responsabilidad” en el gobierno de la DPH

El grupo popular en la DPH ha reclamado al gobierno socialista que aplique criterios de “mayor coherencia, más trabajo y un mejor sentido de la responsabilidad” en la gestión de la Corporación provincial. Las críticas del PP responden a lo que consideran propuestas “insólitas o torticeras” con las que el propio PSOE desdice la postura que exhibía meses atrás o que, en otros casos, suponen insistir, “palabra por palabra”, en decisiones ya aprobadas muy recientemente.

El portavoz popular, Gerardo Oliván, argumenta que “el pleno de la DPH ha puesto en evidencia el cinismo del PSOE o, cuando menos, un escaso respeto por la Institución que preside”.

La DPH, por ejemplo, ya aprobó en junio una medida sobre incentivos fiscales contra la despoblación igual a la que presentaba al pleno celebrado este jueves. En ambos casos, se reivindica que los parámetros para establecer esos incentivos no se limiten a la unidad administrativa de las provincias, de modo que se puedan beneficiar comarcas especialmente afectadas. Los populares cuestionan la voluntad real del gobierno socialista de la DPH, “entonces o ahora”, de priorizar el interés de la provincia. “Queda de manifiesto que el PSOE se limitaba al postureo, toda vez que no ha avanzado absolutamente nada en la exigencia a su propio partido de una revisión que beneficie al territorio”. Otro tanto sucede con la propuesta presentada también por los socialistas para dotar a los ayuntamientos de una normativa autonómica que les dé cobertura legal en el ámbito de las energías renovables. El pasado mes de junio, el PSOE votó en contra de exactamente la misma reivindicación, que fue presentada en ese momento por el PP. Para Gerardo Oliván, “los socialistas, una vez más, solo aciertan cuando rectifican. Está claro que su deriva solo responde al fracaso electoral que se les avecina. Pero el PSOE del Alto Aragón tiene que recordar que se debe al interés de la provincia, no al maquillaje y la cosmética del PSOE”.

El PP, por otro lado, ha conseguido que la DPH asuma con carácter institucional sus propuestas para la defensa de la TCP y el apoyo de la Corporación a los municipios afectados por la suspensión de servicios ferroviarios, al tiempo que queda comprometida a elevar esa reivindicación a todas las administraciones implicadas.