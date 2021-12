Con Huesca Podemos Equo moviliza 1,2 millones de euros del presupuesto de Huesca con diecinueve enmiendas

“Europa nos está marcando unas pautas, y estos presupuestos no van encaminados a ellas. Huesca necesita unos presupuestos que recojan las inquietudes de la ciudadanía y que no se centren en aspectos anecdóticos o de contención. Debemos apostar por proyectos que dejen una huella en nuestra ciudad y que sean capaces de atraer fondos europeos”, comenta Guillermo Boix, concejal de Con Huesca Podemos Equo.

Desde el grupo municipal advierten que el presupuesto, una vez más, hace de Huesca una ciudad gris y sin un proyecto definido, y eso se constata en una reducción en las áreas de Servicios Sociales, Medio Ambiente, Desarrollo o Participación Ciudadana. “Una vez más, falta ambición, y el Equipo de Gobierno se centra en lo anecdótico y no en un avance real para nuestra ciudad. Desde Con Huesca Podemos Equo apostamos por una Huesca cuidadora de su ciudadanía, solidaria, verde y cultural”, sentencia el concejal.

A través de las 19 enmiendas que presentan, desde la formación municipal pretenden mejorar aspectos claves, como son el servicio de Juventud e Infancia, las ayudas de urgencia, la intervención comunitaria del barrio del Perpetuo Socorro, la participación ciudadana o la vivienda municipal de la que dispone en el Ayuntamiento, además de seguir trabajando en la eficiencia energética, la promoción de la ciudad a través de nuevos eventos o el empleo y la formación, con una apuesta clara en el sector primario. Estas enmiendas se completan con una inversión para la restauración ecológica del río Isuela, cuya partida irá destinada a la eliminación del hormigón que tiene el cauce del río a su paso por Huesca, subvenciones para taxis adaptados o el incremento de los recursos económicos para la Cooperación al Desarrollo. “Si algo hemos podido aprender de esta pandemia mundial es que los problemas hay que resolverlos a nivel global. Por ello proponemos que el 0.7 % del presupuesto vaya destinado a la Cooperación al Desarrollo, como marca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”, finaliza Boix.