El PP califica de “irresponsable torpeza y cínica propaganda” de Luis Felipe en el proyecto del Seminario

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Huesca ha criticado con dureza “la torpeza y el cínico triunfalismo” de Luis Felipe en la gestión del proyecto del Seminario, cuyos primeros derribos han sido frenados por los tribunales como medida cautelar. Los populares entienden que, con ello, “la Justicia ha tenido que enmendar los errores de Felipe una vez más. La gobernanza de Huesca no puede estar permanentemente en manos de los juzgados”. Para la portavoz municipal PP, Gemma Allué, “este nuevo episodio ilustra a la perfección las consecuencias que tiene para la ciudad que la alcaldía recaiga en una persona a la que le viene grande”. En ese sentido, abundan en que Luis Felipe “está desaparecido” y no ha comparecido para dar explicaciones personalmente. Allué considera que “la tramitación de todo lo concerniente al Seminario, como en todos los ámbitos oscenses, obedece a la negativa del PSOE, y en particular del propio alcalde, a permitir la participación de los vecinos. Luis Felipe acaba escuchando a los jueces cuando no quiere escuchar a los oscenses”.

El PP comparte con los afectados la sensación de que el auto es un “alivio temporal”, pero consideran confirmadas todas las acusaciones que particulares, plataformas y los propios populares han realizado en los últimos meses. Además de la “torpeza” del gobierno socialista, el PP denuncia un giro “de especial cinismo” al quedar de manifiesto que la campaña de propaganda ordenada por Luis Felipe, que tuvo un coste aproximado de 10.000 euros, era un “descarado intento de manipulación”. Allué recuerda que “la cronología de las últimas semanas no puede ser más ilustrativa. Primero, el alcalde se niega a dialogar con sus vecinos sin el menor titubeo. Mientras, ordena elaborar en la sombra un plan de propaganda que solo se difunde mediante contratos publicitarios, sin información previa a los afectados ni a los grupos municipales. Ahora, el auto judicial pone en negro sobre blanco que, en realidad, el PSOE no tenía intención inmediata de proceder a las primeras obras. Luis Felipe no solo le ha dado la espalda a la ciudad sino se ha burlado de sus vecinos desde su refugio privado e inaccesible en el despacho”.

El PP recuerda a Luis Felipe que “tiene ya muy poco tiempo para resolver sus propios errores. La creciente presencia de sus colaboradores, sumada a sus desapariciones, sugiere una inestabilidad interna que Huesca no se puede permitir. Por responsabilidad, el mayor favor que el PSOE puede hacer a su ciudad es abandonar el clima de silencio, imprevisión y soberbia que mantiene atenazadas todas las posibilidades de la capit