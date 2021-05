El PP acusa al PSOE de falta de sensibilidad con los sectores turístico, de la nieve y primario

El Partido Popular acusa al PSOE en el Alto Aragón de su “falta de sensibilidad” con los sectores turístico y de la nieve, y con el sector primario. Critican también su “nula sensibilidad” con las zonas despobladas de la provincia y su “errática política de vertebración”. En este sentido, reclaman recuperar servicios de ferrocarril eliminados y atender demandas en infraestructuras como la N-260.

Los Populares tienen previsto presentar una propuesta de resolución en el próximo pleno de la DPH para la construcción del túnel de Ventamillo y para que el Gobierno de España apueste por la vía alternativa de Espés.

El presidente de los populares en el Alto Aragón, Gerardo Oliván, ha manifestado que “vemos que no se quieren atender las demandas del territorio de la N-260 y el PP va a presentar una propuesta de resolución en el próximo pleno de la Diputación, a través de la que defenderemos el túnel del Congosto de Ventamillo y también que el Gobierno de España apueste por la vía alternativa de Espés”.

El diputado del PP por Huesca, Mario Garcés, se ha mostrado muy crítico también con los socialistas altoaragoneses por dejar de lado a la provincia de Huesca en la lucha contra la despoblación. Garcés ha denunciado también que el Gobierno no tiene ninguna intención de invertir en el Alto Aragón, ya que los principales proyectos no cuentan con consignación en los PGE. “Para luchar contra la despoblación en una provincia como la de Huesca es necesario dotación presupuestaria para las infraestructuras que no existen, plan de resilencia que no existe y lucha con medidas específicas con un plan en el que no se incluye a la provincia de Huesca” y “además disminuyen en 12 millones de euros las aportaciones del plan de desarrollo rural para Huesca”.

Tal como hizo la semana pasada, Garcés ha vuelto a reivindicar el papel del socialismo moderado, en respuesta al presidente de la Diputación Miguel Gracia quien aconsejó a los populares no copiar a sus históricos como Bárcenas.

Garcés también ha respondido a las críticas de los diputados socialistas en el congreso por el Alto Aragón, Begoña Nasarre y Alfredo Sancho. “Mientras este diputado que está hablando ha presentado en el año 2020 un total de 2.333 iniciativas, siendo el séptimo diputado con mayor actividad parlamentaria de toda España, los dos diputados del PSOE han presentado 31 y 21 iniciativas, respectivamente”.