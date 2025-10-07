Ro Abajas: “No es casualidad que ganemos al final; insistimos y luchamos hasta el último minuto”

El lateral de la SD Huesca, Ro Abajas, se muestra satisfecho con el momento del equipo tras la victoria que rompió la mala racha y permitió a los azulgranas situarse en la zona alta de la tabla. “Estamos viendo al equipo muy bien. Venimos de una racha que no era la que queríamos, pero una victoria siempre viene bien y tenemos muchas ganas de hacer otra”, explicó el jugador, que destacó la capacidad del grupo para no rendirse: “No es casualidad que ganemos al final; insistimos mucho y luchamos hasta el último minuto”.

Abajas subraya la fortaleza de una plantilla amplia en la que todos compiten al máximo. “Somos muchos, pero todos trabajamos igual de bien. La competencia siempre hace mejor al futbolista”, afirmó. En lo personal, reconoce sentirse cada vez más adaptado: “Vengo desde abajo, trabajando, y eso me caracteriza. Con la ayuda de los compañeros me he ido adaptando y me encuentro bien, aunque todavía tengo mucho por demostrar”.

El defensa valora también el nivel de exigencia de la Segunda División: “Aquí hay mucho nivel, se compite hasta que pita el árbitro. Hay que ganar los duelos y estar mentalizado para luchar siempre”. Sobre su posición en el campo, se muestra polivalente: “He jugado de extremo, de lateral y de carrilero; donde me ponga el míster, ahí estaré para trabajar”.

Con 13 puntos en ocho jornadas, el Huesca es sexto, una posición que Abajas considera merecida: “Estamos donde tenemos que estar. No es casualidad que acabemos ganando en los minutos finales”. También destaca el papel del público: “El Alcoraz aprieta y eso se nota desde dentro”.

De cara al próximo partido ante el Cádiz, el jugador espera “un duelo bonito y exigente”, con el objetivo de “seguir sumando de tres en tres y mantenerse arriba”.