La cordobesa Remedios Zafra, Premio Nacional de Ensayo 2025 por 'El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática'

La cordobesa Remedios Zafra Alcaraz ha sido galardonada con el Premio Nacional de Ensayo, correspondiente al año 2025, por su obra 'El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática' (Anagrama). El premio está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha elegido la obra por "ser una reflexión sobre los objetos de la modernidad tardía, un homenaje a la libertad y a la pasión creativa y, a la vez, una fuerte crítica de las condiciones del rendimiento del trabajo intelectual en el presente por su violencia burocrática, tristeza administrativa y deshumanización tecnológica".

Además, el jurado ha señalado que 'El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática' propone "una forma de "revuelta radical", la de la reapropiación del tiempo y de la cultura como reactivadores del disfrute y del goce intelectual. Desde la belleza de su prosa poética, Remedios Zafra denuncia, con agudeza, los mecanismos de producción del presente que, desatendiendo lo humano, conducen a una autodisciplina que mata despacio la actividad creativa, y que atentan, principalmente, contra la salud de los empleos con la consiguiente precarización del sector".

El premio reconoció en su pasada edición a Alfredo González-Ruibal, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Joan-Carles Mèlich Sangrà, Ramón Andrés, Irene Vallejo, Xosé Manuel Núñez Seixas, María Jesús Lama, Gonzalo Pontón o Adela Cortina, entre otros.

Remedios Zafra (Córdoba, 1973) es escritora, profesora universitaria e investigadora del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido profesora de Antropología, Políticas de la Mirada y Estudios de Género.

Entre sus obras están 'El bucle invisible', 'Frágiles', 'El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital', 'Ojos y capital', '(h)adas', 'Un cuarto propio conectado', 'Netianas' y 'El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática'.

Además, ha obtenido premios como el Internacional de Ensayo Jovellanos, el Anagrama de Ensayo, el Premio Estado Crítico, el Meridiana de Cultura, El Público a las Letras, el Málaga de Ensayo, el Premio de Investigación de la Cátedra Leonor de Guzmán y el de Ensayo Carmen de Burgos, entre otros.