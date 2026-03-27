Oltra se pone contundente antes de la final en Granada: "El esfuerzo no se negocia"

La SD Huesca afronta este sábado en Los Cármenes una auténtica final por la permanencia frente al Granada CF. Pese a la mala dinámica del equipo, más de un centenar de aficionados acompañarán al equipo dirigido por José Luis Oltra, que ha insistido en su mensaje desde que llegó al banquillo: "No tenemos que mirar la clasificación". El técnico ha comparecido en una larga rueda de prensa de 25 minutos para analizar un choque que considera clave para el futuro del equipo.

No tenemos que mirar la clasificación" José Luis Oltra Entrenador del Huesca

El esfuerzo no se negocia

El entrenador ha confirmado y explicado la bronca que dirigió a sus jugadores el pasado lunes, un toque de atención por la falta de actitud en el entrenamiento. "No me estaba gustando la manera de entrenar", ha admitido Oltra, quien ha querido dejar claro su criterio: "Nosotros podemos equivocarnos en un pase, pero la intención y la intensidad, el esfuerzo, esto no se puede negociar". El técnico busca activar al equipo para que compita "los 97 minutos que dura el partido, o 100, o lo que haga falta".

El espejo de Almería

El objetivo para el encuentro en Granada es claro: emular la notable primera parte realizada contra el Almería. Oltra ha asegurado que ese planteamiento "se acerca más a lo que queremos, porque tuvimos más llegada, más intención, fuimos más valientes, ganamos más duelos". La idea es apostar por un bloque alto y una presión tras pérdida que permita al Huesca ser un equipo reconocible y dominador, evitando sufrir en bloque bajo.

Para la cita, el técnico recupera a Enol y Liberto, que entrarán en la convocatoria. La principal duda en el once reside en el lateral derecho, aunque todo apunta a que Oltra podría dar continuidad a la línea de cuatro del último partido, con Carrillo de central y Piña en la banda. En ataque, Dani Ojeda podría entrar en lugar de un Cantero que, según los analistas, no termina de estar enchufado.

Un Granada irregular y con dudas en la portería

El Granada CF se presenta como un rival irregular, siendo el tercer equipo menos goleado pero con poca capacidad anotadora. Las estadísticas en su estadio son claras: si se adelanta en el marcador, nunca ha perdido esta temporada. Por contra, solo ha sido capaz de remontar un resultado adverso en una ocasión. El Huesca buscará, por tanto, golpear primero y hacer un partido largo, ya que los nazaríes tienden a bajar su rendimiento en la segunda mitad.

El conjunto dirigido por Pacheta afronta además el partido con serias dudas en la portería. El meta titular, Luca Zidane, está concentrado con su selección, y su suplente, Astralaga, es duda por lesión tras no haber entrenado con normalidad durante la semana. Si no se recupera a tiempo, el Granada tendría que recurrir a un portero del filial, lo que podría condicionar su inicio de juego desde atrás.