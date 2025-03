Oasis de libertad y una SD Huesca que debe reinventarse

La SD Huesca ha retomado este martes los entrenamientos con las ausencias de sus cinco lesionados, todos ellos bajas para visitar el domingo al CD Tenerife: Óscar Sielva, a quien se van a realizar pruebas médicas esta tarde, Javi Hernández, Iker Unzueta, Rubén Pulido y Javi Mier. Por ello, Antonio Hidalgo deberá reinventar su centro del campo en las jornadas venideras con nombres como los de Diego González, Javi Pérez o Hugo Vallejo. También con Jordi Martín, protagonista en la sala de prensa de la BAF.

El madrileño no piensa que los azulgranas se vayan a “caer” en las 13 últimas jornadas, puesto que “estamos aquí todos los días: sabemos cómo entrenamos y cómo jugamos. Animo a la gente a que siga viniendo y se desplace con nosotros. Al principio de temporada no te puedes imaginar estar así, pero cuando van pasando las semanas lo vas pensando, sobre todo al ver cómo competimos. Ahora se están dando los resultados, sabíamos que era una cuestión de tiempo y ahora estamos donde estamos porque vamos todos a una”.

En lo personal, Jordi considera que “esto es un deporte de equipo, lo más importante es el equipo, más que uno mismo. Todos quieren jugar, las oportunidades llega y, cuando me llegue, intentaré aprovecharla. No depende de mí. Si me llega la oportunidad, bien. Si no, aceptaré mi rol e intentaré ayudar en todo lo que pueda”.