La UEFA y el Real Madrid, molestos y sorprendidos ante la presencia de 'vampiros' de LaLiga en la previa de un partido de Champions

El Real Madrid completó en la mañana de este lunes el último entrenamiento previo al encuentro frente correspondiente a la primera jornada de la primera fase de la Champions League ante el Olympique de Marsella. Encuentro que se disputará en el Bernabéu este martes a partir de las 21:00h y que por supuesto podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo líder de la radio deportiva española.

Cordon Press Imágenes de balones de fútbol

Este entrenamiento se produjo después de la visita de los 'vampiros' de LaLiga al campo de entrenamiento del equipo blanco para realizar test antidopajes a los jugadores merengues. Esto ha provocado un retraso de una hora, sobre la hora prevista para comenzar el entrenamiento.

La presencia de estos 'vampiros' ha provocado la sorpresa y el malestar tanto de la UEFA como del Real Madrid por estar allí en un día previo a un encuentro de Champions League, en vez de hacerlo otro día o en un día previo a un encuentro de LaLiga, tal y como ha podido saber nuestra compañera Arancha Rodríguez.

"No está en nuestra mano, son protocolos de LaLiga, ha tocado hoy y ya está, y luego hemos podido entrenar", señaló el entrenador Xabi Alonso al respecto de esta situación en la rueda de prensa previa al partido.

En cuanto al entrenamiento en sí, y según ha informado el Real Madrid, "los jugadores comenzaron con una sesión de vídeo y trabajo de activación grupal en el gimnasio".

"Después, sobre el césped, llevaron a cabo ruedas de pase y acciones combinadas de pases y definición a portería. El entrenamiento finalizó con táctica y exigentes partidos en espacios reducidos", añade el equipo blanco.

En cuanto a los jugadores tocados, el brasileño Endrick realizó diferentes fases con el grupo, mientras que los lesionados Mendy y Rüdiger continuaron con sus trabajos específicos de recuperación.