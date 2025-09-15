Xabi Alonso respalda el dossier del Real Madrid a FIFA: "No es algo puntual"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró este lunes que el delantero francés Kylian Mbappé es un líder "por personalidad, experiencia e influencia en el resto", antes de confesar que siente "ilusión máxima" por estrenarse en la Champions con el club ante el Olympique de Marsella este martes (21.00) y de afirmar que es "legítimo" que el club defienda sus intereses ante las últimas decisiones arbitrales.

"Con la ilusión máxima que supone jugar la Champions con el Madrid. Si la Champions en todas partes es especial, si cabe para el Madrid un poco más, y que sea en el Bernabéu, con toda la historia que tiene, es más motivante. Empezamos nuestra temporada en competición europea después del inicio de Liga y la gente está con ganas ya de empezar a dar pasos, a seguir creciendo. Mañana tenemos un rival exigente, de alto nivel, y esperamos empezar bien", arrancó.

Alonso defendió que "es un hecho, es incuestionable", que el Real Madrid es el equipo con más Copas de Europa (15), pero también es "un honor, una motivación y una responsabilidad con la que convives, con la que disfrutas". "Y cuando vienes y te pones la camiseta o estás aquí entrenando es para eso y es un privilegio", agregó.

"Ves la inquietud que tiene por el juego, le gusta mucho el fútbol, le gusta entender las cosas, y cuando las entiende y las siente, florece toda esa calidad individual. Le necesitamos y necesitamos la calidad colectiva del grupo para que luego él pueda hacer lo suyo. Pero necesitamos que el equipo funcione con y sin balón para que ellos hagan las cosas diferentes, pero no tengo ningún mérito", añadió.

Además, comentó que "sin duda" es un líder en el vestuario. "Por personalidad, por experiencia y por la influencia que tiene en el resto es uno de ellos. Y cuando ese grupo es fuerte y se consolida, el resto ya sabe hacia dónde tiene que mirar y a quién tiene que seguir, y Kylian sin duda es uno de ellos", dijo.

vinicius

Además, reconoció que ha hablado con Vinícius Júnior sobre su rol, después de que no haya terminado ninguno de los tres encuentros en los que ha sido titular: "Ante la Real hizo un gran trabajo siendo un jugador menos desde el minuto 30. Fue sustituido en el 70 o así, no eran los momentos más bonitos para jugar para un delantero. Pero se tuvo que sacrificar, lo hizo bien y trabajó para el equipo, fue una victoria de equipo en la que aportaron todos. Y a 'Vini' lo he visto bien y está con buena energía para empezar mañana".

arbitraje

Precisamente, la expulsión de Dean Huijsen en la primera mitad fue una acción protestada por Alonso a Jesús Gil Manzano desde el banquillo, al entender que no era el último hombre cuando derribó a Mikel Oyarzabal. "Ya hable suficiente y tuve que decir lo que lo que pensaba. Ahora ya es momento de pasar página y mirar hacia la Champions", intentó zanjar, aunque hubo un par de preguntas más sobre el tema arbitral.

captura de pantalla Xabi Alonso hablando con Gil Manzano después de la expulsión de Huijsen

"Tampoco quiero ahora que sea un monotema, vamos a pensar en lo de mañana, lo que pasó en Anoeta ya está claro y está ya suficientemente comentado", repitió. "Me siento igual de tranquilo, no tengo ninguna inquietud antes del partido ni de cara a mañana ni cara ni de cara al del próximo sábado en Liga", dijo, aunque reconoció que es "legítimo" que el club defienda sus intereses enviando un informe sobre las últimas decisiones a la FIFA. "Me parece bien", completó.