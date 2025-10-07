Galapagar, premio a la Administración inteligente gracias a 'Jacinto'

Se llama 'Jacinto' y es el asistente virtual del Ayuntamiento de Galapagar. Llegó en marzo de 2024 para "ayudar a los vecinos a relacionarse de manera más sencilla con el Ayuntamiento", según decía él mismo en su presentación. Ahora ha sido galardonado en el III Encuentro Nacional de Gestión Pública, celebrado en Lanzarote, dentro de los premios “Mójate por lo Público”, un reconocimiento que distingue a las administraciones que apuestan por la innovación y la mejora continua en la atención ciudadana.

Galapagar sigue así sumando premios y reconocimientos por su trabajo continúo para convertirse en una Administración inteligente.

'Jacinto' funciona a través de WhatsApp, lo que permite a los vecinos realizar gestiones tan cotidianas como obtener un volante de empadronamiento, consultar la agenda municipal o registrar una solicitud general, de forma inmediata y sin necesidad de certificados digitales ni desplazamientos.

“Jacinto ha supuesto una auténtica revolución en nuestra forma de entender la atención ciudadana, reduciendo la brecha digital y ofreciendo un servicio accesible, intuitivo y humano”, ha dicho la alcaldesa, Carla Greciano, encargada de recoger el premio. “Galapagar sigue llevando la delantera en materia de administración inteligente, apostando por una gestión moderna, cercana y eficaz que sitúa al ciudadano en el centro”, añadió.

El concejal de Administración Digital, Román Robles, ha recibido con gran satisfacción este premio, un "impulso para seguir trabajando en la misma línea". Asegura que “consolida a Galapagar como un municipio que integra la innovación tecnológica al servicio de las personas y que avanza hacia una gestión pública más moderna y eficaz”.

En este sentido ha recordado que, en el último año, el Ayuntamiento ha impulsado distintas iniciativas, entre ellas la colaboración con Microsoft y sus socios para implementar soluciones basadas en inteligencia artificial (IA) que agilizan los trámites y mejoran la comunicación con los vecinos, sin olvidar de la implantación de la aplicación eÁgora como nuevo canal de comunicación con los vecinos, la instalación de Cabinpaq en diferentes puntos del municipio o la instalación de un terminal para agilizar las gestiones y los trámites municipales a los vecinos en la Biblioteca Ricardo León.