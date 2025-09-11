Jesús Álvarez, una de las sensaciones en el inicio de la SD Huesca

La SD Huesca regresa este sábado a El Alcoraz (18.30) con la intención de dejar atrás la primera derrota de la temporada sufrida en Ceuta (2-1) y hacerlo ante un rival de entidad como el Málaga, que todavía no conoce la derrota en este inicio liguero. El centrocampista azulgrana Jesús Álvarez reconoció que el tropiezo en el Alfonso Murube ha marcado los días previos. “Cuando sufres la primera derrota siempre, la semana se hace un poco más larga. Por suerte, jugamos muy pronto en casa junto a nuestra afición y esperamos que vengan aquí al igual que nos apoyaron el día del Eibar para redimirnos de esa derrota, ojalá con los tres puntos”, señaló.

El Huesca cayó ante el Ceuta en un partido condicionado desde el arranque. “La primera parte nos costó un poco porque se adelantan en el marcador muy rápido. Entonces, el plan de partido te cambia radicalmente. Y luego, cuando creo que en la segunda parte corregimos esos errores que podíamos cometer, te encuentras la exclusión de Sergi Enrich. Otra vez te vuelve a cambiar el plan de partido. A pesar de estar con uno menos creo que hacemos buenos minutos. Te encuentras con el empate y, desgraciadamente, en la siguiente jugada prácticamente te meten el segundo”, analizó el aragonés, de 25 años.

Esa propuesta de juego que expone al equipo forma parte de la identidad transmitida por el entrenador Sergi Guilló: “Somos un equipo muy valiente. Es lo que nos transmite también Sergi. Es lo que quiere. Entonces, al jugar tan valiente te expones a eso. También tenemos que aprender a jugar así. Creo que nos confundiríamos en salirnos del plan que quiere el míster porque vamos con él a muerte”.

El centrocampista vive un arranque muy positivo a nivel individual, con minutos y protagonismo desde su llegada. “La verdad que estoy muy contento. Cuando di el salto aquí al Huesca nunca imaginaba que iba a empezar de esta manera siendo titular, protagonista y con minutos. Y por ello también agradezco al míster y también a la dirección deportiva la decisión de apostar por mí. Estoy muy contento y ojalá que tenga mucho más minutos”. Aunque admite que todavía tiene margen de mejora: “Los compañeros, por suerte, te lo ponen mucho más fácil. Con los minutos se va a dar mucha mejor versión de mí”.