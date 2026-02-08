Jorge Bustos: "Hay una potente corriente de fondo que recorre la política española y la europea en general, y es un claro corrimiento de fuerzas hacia la derecha"

El periodista Jorge Bustos ha analizado en su monólogo durante el especial sobre las elecciones en Aragón las claves de la jornada electoral. Con la victoria de Jorge Azcón, quien volverá a ser presidente de Aragón, Bustos señala que las dos incógnitas fundamentales son si el PP mejorará sus 28 escaños y a cuánta distancia se quedará VOX del PSOE.

Una tendencia nacional y europea

Según el análisis de Bustos, las elecciones aragonesas van a confirmar una tendencia demoscópica ya observada en Extremadura y que previsiblemente se repetirá en Castilla y León y Andalucía. "Hay una potente corriente de fondo que recorre la política española y la europea en general, y es un claro corrimiento de fuerzas hacia la derecha", ha afirmado.

Hay una potente corriente de fondo que recorre la política española y la europea en general" Jorge Bustos Copresentador de Herrera en COPE

El periodista ha matizado que, si bien en otros lugares de Europa la derecha tradicional ha sido suplantada por una derecha trumpista, "eso en España está lejos de ocurrir". Sin embargo, ha subrayado que el auge de VOX es una realidad innegable que va a condicionar varios gobiernos autonómicos, empezando por el de Aragón.

La gobernabilidad, en manos de los pactos

Bustos ha recordado que en Aragón "jamás nadie ha ganado por mayoría absoluta", por lo que los pactos serán imprescindibles. En este sentido, ha explicado que Azcón adelantó las elecciones precisamente porque VOX se negó a negociar unos presupuestos, una decisión que atribuye a que "Abascal tenía encuestas que le garantizaban un crecimiento notable".

Ahora que "la campaña ya ha terminado y los colegios electorales ya han cerrado", el analista considera que "ese debería ser el momento de aparcar el tacticismo y en algún momento sentarse a pensar en el interés general, no en el partidista, sino en el interés general y el bien común de los aragoneses".

Es el momento de aparcar el tacticismo y en algún momento sentarse a pensar en el interés general" Jorge Bustos Analiza el panorama electoral en Aragón

La reacción de Sánchez, en el aire

Finalmente, sobre la esperada reacción de Pedro Sánchez ante el "previsible descalabro" de su exministra Pilar Alegría, Bustos se ha mostrado escéptico. "Me temo que tardará en llegar, si es que llega, porque todavía estamos esperando a que el presidente del gobierno valore el resultado del PSOE en las elecciones de Extremadura", ha concluido.