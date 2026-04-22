Jorge Azcón tras su pacto de gobierno con VOX: "Mi prioridad absoluta son los aragoneses"

El Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo de gobierno en Aragón para "dar estabilidad" a la comunidad y formar un ejecutivo que se preocupe "fundamentalmente de resolver los problemas de los aragoneses". Así lo ha explicado el futuro presidente, Jorge Azcón, quien ha defendido el pacto como el "fruto del resultado de las urnas". Azcón ha agradecido el trabajo de los equipos negociadores de ambos partidos durante los últimos meses para cerrar un acuerdo "pensando en los aragoneses" y "con soluciones para Aragón".

Un acuerdo transparente y legal

Jorge Azcón ha calificado el pacto como "coherente" y ha asegurado que será la "hoja de ruta del gobierno durante los próximos 4 años". El acuerdo, que se hará público y será "transparente", ha sido "íntegramente asumido por los dos partidos políticos". Según el líder popular, todas las medidas incluidas en el documento son competencia del Gobierno de Aragón y "cumplirán con el principio de legalidad", ajustándose al "mínimo común denominador" que ambas formaciones han defendido.

El futuro presidente ha expresado su convencimiento de que el pacto dará continuidad al "cambio político" que se inició en las elecciones de mayo de 2023 y que permitirá completar la legislatura hasta 2027. "Estoy convencido de que hay que creer en la palabra de ambos partidos para asegurar que esta será una legislatura de cuatro años", ha afirmado Azcón, subrayando el objetivo de aprobar cuatro presupuestos para "mejorar la calidad de vida de los aragoneses".

La 'prioridad nacional' en el centro del debate

Preguntado por el concepto de "prioridad nacional", Azcón ha sido claro al afirmar que su "prioridad absoluta son los aragoneses", pero ha defendido la inclusión de este principio en el acuerdo. Ha explicado que el debate tiene una vertiente política y otra legal, y ha garantizado que "la prioridad nacional va a ser compatible con el principio de legalidad". Para asegurar este cumplimiento, ha reiterado que "ningún acuerdo que se lleve al Consejo de Gobierno irá sin un informe favorable de los servicios jurídicos de la casa".

Los aragoneses van a entender mucho mejor lo que es el principio de prioridad nacional" Jorge Azcón Presidente de Aragón

Azcón considera que, en el contexto político actual, "los aragoneses van a entender mucho mejor lo que es el principio de prioridad nacional". Ha señalado que se profundizará en debates que ya están dentro de la legalidad, como los requisitos de arraigo, empadronamiento, residencia legal o permanencia que ya se exigen para acceder a complementos de pensiones no contributivas o al ingreso mínimo vital. "Son aquellos de los que vamos a hablar en el futuro", ha concluido.

Reparto de gobierno y garantías de futuro

El nuevo ejecutivo aragonés mantendrá la misma estructura que el actual, con diez miembros: el presidente y nueve consejerías. De ellas, Vox gestionará tres departamentos: la consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación; la de Medio Ambiente y Turismo; y la de Política Social y Familia. Además, el partido ostentará una vicepresidencia primera que incluirá el área de desregulación, desarrollo autonómico y justicia.

El pacto también implica un reajuste en los cargos institucionales. La presidencia de las Cortes de Aragón, que en la pasada legislatura ocupó Vox, ahora será para el Partido Popular. A cambio, el puesto de senador por designación autonómica que le corresponde a la coalición será para un representante de Vox. Asimismo, se ha acordado que Vox ocupe la vicepresidencia de la mesa de las Cortes, en proporción a sus resultados electorales.