Acuerdo entre PP y Vox en Aragón para investir presidente a Jorge Azcón: el partido de Abascal tendrá tres consejerías y una vicepresidencia

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco (i), y el expresidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón

PP y Vox en Aragón han convocado una comparecencia conjunta ante los medios este viernes para, posiblemente, anunciar el pacto al que han llegado ambas formaciones para investir al popular Jorge Azcón presidente de la comunidad.

El acuerdo se produce seis días después del pacto que ambas formaciones sellaron en Extremadura, donde María Guardiola ha sido investida este mismo miércoles presidenta de esta región, que celebró elecciones el 21 de diciembre.

El mismo Jorge Azcón y el líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, han convocado a los medios de comunicación a la misma hora, las 17:30, y en el mismo lugar, la entrada al salón de plenos de las Cortes de Aragón, para informar "sobre las negociaciones para la gobernabilidad de Aragón"

LA POLÉMICA POR LA "PRIORIDAD NACIONAL"

Fuentes del PP han señalado que el acuerdo será "continuista" y similar al cerrado en Extremadura. Ese texto ha centrado la polémica estos días por la inclusión de la "prioridad nacional" al conceder las ayudas públicas, un concepto que Vox interpreta como "los españoles, primero". Sin embargo, desde el PP han dejado claro que el texto se ajusta a la legalidad y que "no van a discriminar a nadie por la nacionalidad".

"No vamos a hacer nada que no esté recogido en la Constitución y en la ley", han señalado fuentes 'populares', que han subrayado que el PP es "un partido serio y de Estado" y que la "prioridad nacional" es una "concesión semántica" a los de Santiago Abascal.

El presidente de Vox ya avanzó este miércoles en 'Antena 3' que primera hora que la prioridad nacional figurará en todos los pactos que Vox cierre con el PP en autonomías. "No damos sorpresas, proponemos lo mismo en toda España y este es el menú que ofrecemos a los españoles", ha argumentado.