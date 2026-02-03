El 'caso Koldo' y las polémicas internas del PSOE cercan a Pilar Alegría a pocos días de las elecciones en Aragón

Los escándalos que salpican al PSOE y al gobierno de Pedro Sánchez amenazan con dinamitar la recta final de la campaña de Pilar Alegría para las elecciones de este domingo, 8 de febrero, en Aragón. Las encuestas ya vaticinan una debacle sin precedentes para los socialistas, que podrían cosechar el peor resultado electoral de su historia en la comunidad. En este contexto, la recta final se ha enrevesado todavía más para la candidata.

La polémica comida con Salazar

La comisión que investiga el caso Koldo en el Senado interrogará este 5 de febrero al exdirigente socialista Paco Salazar, una figura muy cercana a Sánchez. Salazar no solo está siendo investigado en esta trama, sino que también fue denunciado por presunto acoso sexual y actitudes machistas dentro de su propio partido. La citación se produce a tan solo tres días de la cita con las urnas.

La polémica se centra en una imagen en la que Pilar Alegría fue fotografiada comiendo amigablemente con Salazar en un restaurante de Madrid. Este encuentro tuvo lugar después de que se conocieran las denuncias internas que varias compañeras de partido habían presentado contra él. El recuerdo de esa comida puede perjudicar a la cabeza de lista del PSOE en la fase decisiva de la campaña.

Cuando la imagen de la reunión se hizo pública, la candidata socialista enmarcó inicialmente la cita en una "relación personal de muchos años". Sin embargo, más tarde rectificó y admitió públicamente que "aquel encuentro había sido un error" y que no debería haberse producido. Esta declaración buscaba zanjar la polémica, pero su reaparición a las puertas de las elecciones vuelve a ponerla en el foco.

El entorno familiar de Sumelzo, investigado

Por si fuera poco, la campaña se ha enfangado todavía más con la citación de otra compañera de partido de Alegría, la aragonesa Susana Sumelzo. La actual secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe también está llamada a declarar esta semana en la comisión de investigación del caso Koldo. Su comparecencia se debe a las supuestas irregularidades en la concesión de contratos de obra pública a su familia.

La doble comparecencia de Salazar y Sumelzo en el Senado justo antes de las elecciones aragonesas supone un golpe directo a la línea de flotación de la candidatura socialista. Ambos casos enturbian el mensaje del partido y refuerzan el clima de descontento que ya reflejan las encuestas, complicando enormemente las opciones del PSOE de evitar un resultado históricamente adverso este domingo.