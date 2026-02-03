COPE
Podcasts
Tenerife
Tenerife

carnaval

Tertulia murguera

Tertulia sobre la final de murgas en Herrera en COPE Tenerife

Fases de murgas del Carnaval 2026
00:00
Descargar

Final de Murgas

Guillermo García

Tenerife - Publicado el - Actualizado

1 min lectura19:55 min escucha

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE MÁS TENERIFE

COPE MÁS TENERIFE

En Directo COPE TENERIFE

COPE TENERIFE

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 3 FEB 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking