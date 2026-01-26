Azcón roza la mayoría absoluta en Aragón ante un PSOE que teme su mínimo histórico

El Partido Popular de Jorge Azcón afronta la campaña electoral aragonesa con la confianza de que los sondeos le otorgan una victoria indiscutible. Las encuestas pronostican que podría superar los 28 escaños que obtuvo en 2023, sin descartar que roce la mayoría absoluta con hasta 30 diputados. El lema con el que los populares se presentan a la cita con las urnas del 8 de febrero es "Aragón, imparable", un mensaje que busca capitalizar los logros de la legislatura.

En la otra cara de la moneda se encuentra la candidata socialista, Pilar Alegría, quien es consciente de la complicada situación a la que se enfrenta. Estas elecciones tienen una clara lectura en clave nacional, y el desgaste del Gobierno central se percibe como una pesada mochila que podría pasarle factura. De hecho, las previsiones apuntan a que el Partido Socialista podría caer a su mínimo histórico en la región.

El duelo de los candidatos y el resto de actores en las elecciones de aragón

Esta noche, los dos principales candidatos, Azcón y Alegría, se enfrentarán en el único cara a cara televisado de la campaña. Mientras tanto, VOX, con un Santiago Abascal muy presente en la campaña aragonesa, busca aprovechar el impulso de las encuestas para convertirse en una fuerza decisiva, con la posibilidad incluso de duplicar su representación actual en el parlamento autonómico.

Por su parte, Teruel Existe también aspira a ser clave y confía en obtener representación por Zaragoza o Huesca bajo la marca Aragón Existe. En una situación opuesta se encuentra el PAR, que continúa en una trayectoria descendente que amenaza su supervivencia. El resto de partidos de izquierda, como Chunta Aragonesista, Podemos e Izquierda Unida, luchan por mantener el único diputado que ostentan en algunos casos.