Alejandro Nolasco, líder de VOX en Aragón: "Los votantes pidieron más VOX y es lo que va a haber"

Alejandro Nolasco ha anunciado el acuerdo de gobierno alcanzado con el Partido Popular en Aragón, un pacto que ha definido como "la respuesta natural en las urnas". Según Nolasco, "los aragoneses pidieron más VOX" en las pasadas elecciones, y ha subrayado que la presencia de su formación en el nuevo ejecutivo será superior a la de Extremadura, debido al mayor porcentaje de voto obtenido.

Un pacto a pesar de Génova

Nolasco ha agradecido al presidente Jorge Azcón "la disposición y la valentía de llegar a este acuerdo final", al tiempo que ha lanzado duras críticas a la dirección nacional del PP. Ha asegurado que, mientras negociaban, "Génova solo ha puesto palos en las ruedas, solo ha puesto zancadillas".

Génova solo ha puesto palos en las ruedas, solo ha puesto zancadillas" Alejandro Nolasco Líder de VOX en Aragón

El líder de Vox en Aragón ha afirmado que la convivencia en el gobierno no se verá afectada por la tensión nacional, ya que Azcón ha querido pactar "a pesar de las zancadillas que ha puesto Génova y que sigue poniendo".

Las claves del acuerdo

El pacto de gobierno contempla una vicepresidencia para Vox, que estará unida a una consejería aún por determinar, y la gestión de tres áreas clave. Estas serán la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia; la de Medio Ambiente y Turismo; y la de Ganadería, Agricultura y Alimentación. Sobre los nombres que ocuparán estos cargos, Nolasco ha señalado que "el quién va el último", ya que la prioridad han sido las medidas.

Prioridad nacional y menores migrantes

Uno de los puntos destacados del acuerdo es la aplicación de la "prioridad nacional" en el acceso a los servicios públicos. Nolasco ha explicado que se aplicarán baremos "más restrictivos" para conceder las ayudas sociales, como "los años cotizados" o el arraigo, una medida que defiende como "perfectamente legal" y que ya se ha aprobado en comunidades como Extremadura y Valencia.

En cuanto a la inmigración, Nolasco ha sido tajante respecto a los menores migrantes, afirmando que van a "rechazar totalmente la llegada de menores". Ha asegurado que demostrarán que es legalmente posible negarse a su acogida para "evitar lo que hasta ahora parecía inevitable".