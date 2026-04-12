Sin señales de Pellegrini

Excusas puede haber miles y los hombres de fútbol saben usarlas todas para llevarse el balón a su terreno, pero la única realidad incontestable es que el Betis de Pellegrini vive este año en una involución absoluta de fútbol y que esto se empieza a ver en los resultados. Siete jornadas sin ganar en Liga, con planteamientos pobres de partidos, rendimientos muy bajos de algunos jugadores y sin noticias de un entrenador que parece haberse quedado parado.

A todo ello añádanle una planificación que cada vez parece peor hecha con lunares inexcusables y con decisiones en el mercado de invierno que harían gritar de rabia a un mudo. La quinta plaza en serio peligro y las alarmas encendidas. Vean este video de Andrés Ocaña.