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El futuro de Pellegrini: una decisión valiente

El club estará a final de la temporada ante un punto de inflexión en su mandato

Real Betis Balompie's coach Manuel Pellegrini during La Liga match. February 8, 2026. (ALTERPHOTOS/Acero) - Photo : Acero / Alterphotos / Psnewz / SIPA /00321947_0067//Credit:PSNEWZ/SIPA/2602082046
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ANDRÉS OCAÑA, SOBRE EL FUTURO DE PELLEGRINI

Redacción COPE Sevilla

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

No debe depender solo de si se llega a posición europea o no, sino del convencimiento real que haya sobre la figura de un entrenador que cada vez es más cuestionado de puertas para adentro. Su estilo de juego, su predicamento dentro del vestuario y su gestión de los jugadores han bajado mucho y en el club son conscientes de ello.

Este fue el tema principal del debate del programa del miércoles en Deportes Cope Sevilla y en este video intentamos hacer un resumen de los principales asuntos que se trataron.

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