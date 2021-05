Sevilla - Valencia: Horario y dónde ver y escuchar el partido

Una vez finiquitada la opción real de pelear por la Liga, el Sevilla casi tiene su temporada empaquetada. Es cierto que aún le queda una última opción para pelear por alcanzar el tercer puesto, aunque parece bastante remota. Todo dependerá de los resultados de los tres de arriba y de lo que haga ante el Valencia. Lopetegui insiste en no ir más allá de la ilusión por ganar el próximo encuentro y deslizó que hará algunos cambios en el once inicial: "De nada sirve hacer cuentas y balances. Es el momento de pensar sólo en el Valencia.Trataremos de hacer los onces que entendemos que nos pueden ayudar a ganar cada partido. Decidiremos en cada momento qué hacemos en base a las sensaciones de los jugadores. Los que han jugado menos pueden entrar, como así ha sido todo el año. Todos los jugadores tienen la opción de entrar en cualquier momento. Hoy es pronto todavía, decidiremos mañana, estamos a 48 horas de haber jugado y tendremos que valorar el cansancio y molestias de algunos de ellos". El técnico ofrecerá la lista de convocados durante la mañana, aunque no se esperan novedades. Con los dos únicos jugadores con los que cuenta son Gnagnon y Munir. La relación con el delantero parece rota y el entrenador confirmó que sus ausencias se deben a decisiones técnicas.

El Valencia llega al Sánchez Pizjuán en un estado de crisis aplastante. El equipo sí ha eludido la opción de estar metido en un lío por mantener la categoría, pero no parece estar para nada más. Ya cuenta los partidos para finalizar una temporada horrible que ha llevado, de nuevo, a Boro al banquillo.

Horario y dónde ver y escuchar el Sevilla - Valencia

- Hora y día: El Sevilla-Valencia se disputará este miércoles 12 de mayo a las 19.00 horas en el estadio Sánchez Pizjuán.

- Canales : El encuentro se podrá disfrutar en directo en televisión a través de Movistar LaLiga, canal de pago de Movistar+, que se puede ver a través de las plataformas Orange, Jazztel y Mitele Plus.

- Retransmisión en Cope: - Pueden escuchar la retransmisión en Cope Más Sevilla (105.8FM) desde media hora antes del encuentro y a través de nuestras aplicaciones de Tiempo de Juego y Cope en todas las emisoras a nivel nacional.