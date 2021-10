Real Betis-Valencia (4-1): Un Betis de altura

No es fruto de la casualidad estar ahí arriba. El secreto es tener a todo el grupo enchufado, saber reponerse a los errores defensivos a base de un caudal en ataque que, cuando se desata, es muy difícil de contener, creer hasta el punto de no dar nunca una pelota por perdida y mantener ese nivel de intensidad cada vez más minutos durante un partido.Una plantilla implicada que responde a la confianza de su entrenador. Un momento de acierto total de medio campo para arriba y el apoyo de los 45.000 que no paran de empujar desde la grada. Una combinación perfecta para un Betis de altura que ilusiona, pero que debe tener los pies en el suelo. Todo esto y mucho más en la videocrónica que os dejamos por aquí.

FICHA TÉCNICA

Real Betis (4): Claudio Bravo, Montoya, Pezzella, Víctor Ruiz, Álex Moreno, Guido Rodríguez (Guardado, minuto 57), William Carvalho (Rober, minuto 84), Canales, Fekir (Joaquín, minuto 72), Juanmi (Aitor Ruibal, minuto 72) y Borja Iglesias (Willian José, minuto 84).

Valencia CF (1): Cillessen, Foulquier, Paulista (Diakhaby, minuto 45+), Alderete, Gayà, Hugo Guillamón, Wass (Racic, minuto 75), Jesús Vázquez (Yunus, minuto 59), Hugo Duro (Hélder Costa, minuto 59), Guedes (Manu Vallejo, minuto 75) y Marcos André.

Goles: 1-0, minuto 13: Borja Iglesias, de penalti. 2-0, minuto 28: Borja Iglesias. 2-1, minuto 39: Paulista. 3-1, minuto 61: Pezzella. 4-1, minuto 68: Juanmi.

Árbitro: Díaz de Mera, castellano-manchego. Amarillas para Alderete, William Carvalho, Guillamón, Guedes, Foulquier y Manu Vallejo.