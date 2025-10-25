David Navarro estalla contra la gestión del césped en Lorca: "Tenemos museos de hierba en lugar de campos de fútbol"

El director deportivo del Lorca Deportiva, David Navarro "Peki", ha comparecido en rueda de prensa para explicar los motivos que han llevado al aplazamiento del partido que el equipo debía disputar contra el Salerm Puente Genil este fin de semana . La causa ha sido la imposibilidad de utilizar el estadio Artés Carrasco debido a una resiembra del césped que, según el club, se ha prolongado de manera injustificada por un retraso de la empresa externa contratada por el Ayuntamiento.

Un 'bochorno' sin precedentes

Navarro ha calificado la situación de “bochorno grande e importante”, subrayando que es la “primera vez en la historia” que el CF Lorca Deportiva se ve obligado a jugar dos partidos como local fuera de su instalación. El club había planificado las jornadas 4 y 5 como visitante para facilitar la resiembra anual, pero la empresa responsable “lo hizo una semana más tarde por conveniencia propia”, un retraso que ha impedido que el césped esté listo a tiempo.

Ante la indisponibilidad del Artés Carrasco, el club ha buscado sin éxito un campo alternativo. La odisea ha incluido contactos con El Rubial que también está en resiembra, Pinatar Arena, la Nueva Condomina, La Condomina, El Mayayo, Totana, Mazarrón y el Cartagonova, encontrando todos los recintos ocupados o en pleno proceso de mantenimiento de sus terrenos de juego.

O cambiamos todo un poco o los museos de hierba natural de la ciudad se van a quedar para eso, para visitarse" David Navarro "Peki" Gerente del CF Lorca Deportiva

Instalaciones 'espectaculares' sin uso

El director deportivo ha criticado duramente la infrautilización de los campos de césped natural, que ha calificado de “museos”. “O cambiamos todo un poco o los museos de hierba natural de la ciudad se van a quedar para eso, para visitarse”, ha sentenciado. Según sus datos, en los últimos 94 días , el primer equipo solo ha utilizado el Artés Carrasco seis veces (cuatro partidos y dos entrenamientos) y el campo del Miñarro en 13 ocasiones, mientras que ha tenido que recurrir al césped artificial 28 veces.

Esta situación no solo ha provocado un perjuicio deportivo y de imagen, sino que podría acarrear una multa económica de entre 3.000 y 12.000 euros por parte de la RFEF. Navarro ha destacado la ironía de que el campo no estuviera disponible para el partido del sábado, pero sí se pueda entrenar en él el domingo y acoger el partido de Copa del Rey del miércoles ante la UD Almería.

Aquí nadie ha puesto el cascabel al gato en un momento determinado" DAVID NAVARRO "PEKI" Gerente del CF Lorca Deportiva

Un problema que afecta al fútbol base

Navarro ha extendido su queja a la situación del fútbol base, que sufre las mismas restricciones para acceder a los campos de césped natural. “¿Para qué queremos los terrenos de juego?”, se ha preguntado. El director deportivo considera que el problema radica en que el Ayuntamiento otorga un valor excesivo a los informes de la empresa de mantenimiento sin cuestionarlos. “Aquí nadie ha puesto el cascabel al gato en un momento determinado”, ha lamentado, sugiriendo que una decisión firme del consistorio habría evitado la suspensión.