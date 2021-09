Real Betis-Celtic F.C. (4-3): Alegría en medio de la locura

Hay motivos para estar felices. Los de Pellegrini remontaron por primera vez en su historia europea un resultado de 0-2 en contra. El equipo jamás le perdió la cara al partido y demostró que es capaz de competir, a pesar de las adversidades. Jugadores como Borja Iglesias y Miranda se empiezan a apuntar al carro de la competitividad. La afición volvió a vibrar en un partido de Europa League... Pero también hay mucho que mejorar. Los primeros 25 minutos no fueron acordes a lo que se espera de una entidad como la verdiblanca. Defensivamente, el equipo fue un desastre de principio a fin y, además, las rotaciones en el once debilitaron mucho y bajaron el rendimiento global. Hay que quedarse con lo positivo, pero no perder la cara a lo negativo. Todo esto y mucho más en la videocrónica que os dejamos por aquí.

FICHA TÉCNICA

Real Betis (4): Claudio Bravo; Martín Montoya, Edgar, Víctor Ruiz, Miranda (Álex Moreno, minuto 68); Guardado (Guido Rodríguez, minuto 68), Sergio Canales (Rober, minuto 81), Joaquín (Aitor Ruibal, minuto 54); Fekir (William Carvalho, minuto 68), Borja Iglesias y Juanmi.

Celtic FC (3): Hart; Starfelt, Carter-Vickers, Juranovic, Ralston; Rogic, Soro (McCarthy, minuto 57), Turnbull; Montgomery, Ajeti y Neves Filipe.

Goles: 0-1, minuto 13: Ajeti. 0-2, minuto 27: Juranovic, de penalti. 1-2, minuto 31: Juan Miranda. 2-2, minuto 33: Juanmi. 3-2, minuto 49: Borja Iglesias. 4-2, minuto 52: Juanmi. 4-3, minuto 86: Ralston.

Árbitro: Fran Jovic (croata). Amarillas para Soro, Guardado, Fekir, Carter-Vickers, Aitor Ruibal y Álex Moreno.