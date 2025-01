Pimienta le da normalidad al lío de Kike Salas

No puedo negar que he dudado a la hora de titular este texto de la siguiente manera: "Pimienta apuesta por Kike Salas". La frase resume a la perfección lo que ha dicho hoy el entrenador del Sevilla sobre la situación que ha vivido esta semana el central, pero los malpensados podrían malinterpretarlo. Dejemos las cosas como están y que sea el tiempo el que vaya aclarando el agua. Lo cierto es que, excepto un escueto comunicado oficial, nadie había hecho referencia en el Sevilla a la implicación del canterano en un presunto delito de estafas. Ni siquiera el jugador se decidió a irrumpir con fuerza en medio de todo lo que se estaba informando. Hoy sí lo ha hecho García Pimienta, quien le ha quitado presión a la situación: "Ha entrenado muy bien, está muy tranquilo. Lo veo tranquilo y a disposición del equipo. Lo que ocurrió fue sencillo. Vino el jefe de seguridad y luego nos enteramos de la noticia. Me ha mostrado en los entrenamientos que está a disposición". Teniendo en cuenta sus últimas decisiones, Kike Salas será titular ante el Girona. Quizá el gol de Pedrosa lo lleve a la suplencia. Y es que, ya, todo lo que se haga irá cargado de especulaciones. El tiempo, el tiempo irá poniendo las cosas en su sitio.

Otras noticias destacables en la previa del encuentro se centran en el regreso de Ejuke a las convocatorias, en la más que posible continuidad de Rubén Vargas en el once y en las ausencias de Barco e Iheanacho, con los que ni el entrenador sabe qué hacer.