Luis García se monta en la noria de Junior

Luis García ya está aquí. Una vez confirmada la salida exprés de Almeyda, el ex técnico del Alavés se convierte en el elegido para frenar la caída del Sevilla y dejarlo en Primera División. Ha firmado por una temporada y media, aunque el año que viene queda a expensas de amarrar la permanencia en lo que resta de temporada.

Por delante tendrá la misión de poner algo de orden en el disparate táctico de Almeyda y resistir la capacidad trituradora de entrenadores que tiene el club que, en menos de cuatro años, ha visto desfilar ya a ocho técnicos: Lopetegui, Mendilibar, Diego Alonso, Quique Sánchez Flores, Pimienta, Caparrós y Almeyda. Luis García dirigirá mañana su primer entrenamiento y, después, será presentado. Hay expectación por conocer las explicaciones que ofrecerá José María del Nido Carrasco acerca del enésimo proyecto fallido y cierto interés por ver qué discurso traerá debajo del brazo Antonio Cordón. El director deportivo habló en verano de “ser felices”; tras el mercado de invierno fallido, intentó convencer a todos asegurando que se estaba creando “algo muy bonito”. A ver qué genialidad nos regala en la presentación de Luis García.